BHD y Adoturd impulsarán el primer estudio sobre el impacto del turismo deportivo en el país

Bartolo García

El Banco BHD y la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd) anunciaron la realización del primer Estudio de Impacto Económico del Turismo Deportivo en República Dominicana, una investigación de alcance nacional e internacional que busca medir el aporte de este subsector a la economía y fortalecer su desarrollo.

El estudio será desarrollado por el Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo Local (CETDEL) y forma parte del acuerdo de colaboración suscrito entre ambas instituciones durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026. La iniciativa permitirá obtener información especializada sobre el comportamiento y la evolución del turismo deportivo en el país.

La investigación ofrecerá datos sobre la inversión, la contribución económica y el perfil de los consumidores vinculados a este segmento, además de proporcionar herramientas para optimizar políticas públicas, impulsar la innovación y promover un crecimiento sostenible de esta actividad. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo deportivo representa el 10 % del gasto turístico mundial y es uno de los sectores de mayor crecimiento dentro de la industria.

El presidente del Banco BHD, Steven Puig, afirmó que la entidad mantiene desde hace más de dos décadas un compromiso con el desarrollo sostenible del turismo dominicano. Destacó que la investigación permitirá diseñar estrategias fundamentadas en datos y respaldar la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, fortaleciendo el potencial del país en este nicho.

El presidente de Adoturd, Yerik Pérez

Por su parte, el presidente de Adoturd, Yerik Pérez, aseguró que República Dominicana reúne las condiciones para convertirse en el principal hub de turismo deportivo del Caribe y Centroamérica. Consideró que este estudio marcará un paso decisivo para impulsar iniciativas que generen mayor impacto económico, inclusión social y proyección internacional del destino.

Además del desarrollo de la investigación, la alianza contempla la creación de una propuesta de valor con productos financieros dirigidos a organizadores de eventos, operadores turísticos, atletas y participantes, así como programas de capacitación para microempresas y pequeñas y medianas empresas vinculadas a la cadena de valor del turismo deportivo.

Con esta iniciativa, el Banco BHD y Adoturd buscan consolidar el turismo deportivo como un motor de desarrollo para la República Dominicana, aprovechando su capacidad para incrementar la estadía de los visitantes, dinamizar el gasto turístico, atraer inversiones y fortalecer el posicionamiento internacional del país como destino para eventos deportivos de alto nivel.