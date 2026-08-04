La campeona olímpica protagonizó la remontada final para darle a República Dominicana una nueva medalla de oro y establecer una nueva marca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Bartolo García

La campeona olímpica y mundial Marileidy Paulino volvió a brillar con la selección dominicana al liderar la conquista de la medalla de oro en el relevo mixto 4×400 metros, una de las actuaciones más destacadas de la jornada de este lunes en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Nuestra @Marileidy_P cerró el relevo y el equipo dominicano ya empezó a ganar. 🇩🇴🥇 Oro y récord de 3:10.57 en el 4×400 mixto. ¡Qué orgullo! #SantoDomingo2026#JuegosCentroamericanosydelCaribe pic.twitter.com/5nTXTavQoY — CarolinaMejiaG (@CarolinaMejiaG) August 4, 2026

El equipo integrado por Erick Sánchez, Anabel Medina, Christopher Melenciano y Marileidy Paulino conquistó el primer lugar tras completar la prueba con un tiempo de 3 minutos, 10 segundos y 57 centésimas (3:10.57), estableciendo un nuevo récord de la competencia. Puerto Rico obtuvo la medalla de plata con 3:11.88, mientras que Cuba se quedó con el bronce al registrar 3:13.32.

La prueba se disputó en un Estadio Olímpico Félix Sánchez completamente lleno, donde la velocista dominicana recibió el testigo en la segunda posición y protagonizó una espectacular remontada en el último tramo para asegurar el triunfo de la representación nacional.

El relevo comenzó con Erick Sánchez, quien entregó el testigo a Anabel Medina. Posteriormente, Christopher Melenciano asumió el tercer recorrido antes de ceder la estafeta a Marileidy Paulino, quien aceleró en los metros finales para superar a sus rivales y cruzar la meta en el primer lugar.

La victoria en el relevo mixto formó parte de una destacada jornada para la delegación dominicana, que conquistó cuatro medallas de oro. Además del triunfo en atletismo, los equipos nacionales de baloncesto 3×3, tanto en la rama masculina como femenina, también se proclamaron campeones.

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Con este resultado, Marileidy Paulino reafirmó su condición de máxima figura del atletismo dominicano y volvió a responder en un escenario internacional, liderando a su equipo hacia un nuevo logro para el deporte nacional y ampliando el medallero del país anfitrión.

La actuación del relevo mixto dominicano fue una de las más celebradas de la jornada, al combinar una remontada emocionante con un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, consolidando a República Dominicana como una de las principales potencias del atletismo regional.