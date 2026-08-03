Estados Unidos aplicará fianzas de hasta US$20,000 para algunas visas de turismo y negocios

El Gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar este lunes un programa que exige fianzas de entre US$10,000 y US$20,000 a ciudadanos de aproximadamente 50 países que soliciten visas de turismo y negocios (B-1/B-2). La República Dominicana no está incluida en la lista de naciones afectadas por esta disposición.

La medida convierte en permanente un programa piloto implementado en agosto del año pasado, según informó el Departamento de Estado, y está dirigida principalmente a países cuyos ciudadanos, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, presentan mayores índices de permanencia en territorio estadounidense más allá del tiempo autorizado por sus visas.

Entre los países de América incluidos en el programa figuran Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela, mientras que la mayoría de las naciones afectadas pertenecen al continente africano, entre ellas Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, además de otros Estados.

De acuerdo con la normativa, los funcionarios consulares tendrán la facultad de determinar el monto de la fianza para cada solicitante, estableciendo cantidades de US$10,000, US$15,000 o US$20,000, dependiendo de la evaluación realizada durante el proceso de solicitud del visado.

El dinero será administrado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, y las autoridades estadounidenses indicaron que será devuelto al solicitante una vez concluya su estadía en el país y se compruebe el cumplimiento de las condiciones establecidas por la visa otorgada.

La administración del presidente Donald Trump presentó esta política como parte de su estrategia para reforzar el control migratorio y reducir la permanencia irregular de visitantes en territorio estadounidense, argumentando que la medida busca incentivar el cumplimiento de los plazos autorizados por las visas.

Según datos del Departamento de Estado, durante el primer año de funcionamiento del programa piloto se identificaron 20,000 solicitudes sujetas al pago de fianza, de las cuales aproximadamente la mitad de los solicitantes desistió del proceso, por lo que no continuó con la solicitud de la visa.

Con información de Ramón Mercedes