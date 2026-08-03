Trasladarán a Estados Unidos los restos de agente del NYPD fallecida tras cirugía en República Dominicana

Bartolo García

Los restos de Rebecca DePaula, agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que falleció en República Dominicana tras someterse a una cirugía estética, serán trasladados a Estados Unidos, donde recibirán sepultura. Mientras tanto, las autoridades dominicanas continúan a la espera de los resultados de los análisis forenses para determinar las circunstancias de su muerte.

DePaula, de 31 años, era miembro del Precinto 46 del NYPD y también se desempeñaba como pastora de una iglesia en Nueva York. Según informaron sus familiares, falleció la madrugada del domingo luego de presentar complicaciones tras una intervención quirúrgica para retirarse implantes mamarios.

El cuerpo de la oficial fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realizan la autopsia y los estudios correspondientes antes de su repatriación a Estados Unidos, país donde la esperan su esposo, sus tres hijos y demás familiares para darle el último adiós.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que tanto esa institución como el Ministerio Público aguardan los resultados de los exámenes forenses para continuar con las investigaciones. Indicó que, una vez concluyan esos procedimientos, las autoridades ofrecerán mayores detalles sobre el caso.

Pesqueira explicó que no emitiría declaraciones sobre aspectos médicos relacionados con el fallecimiento, al considerar que corresponde a los especialistas del INACIF establecer las causas de la muerte mediante los análisis científicos que actualmente se realizan.

Familiares y allegados de Rebecca DePaula han solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió algún tipo de negligencia o mala práctica médica durante el procedimiento quirúrgico. Asimismo, destacaron la vocación de servicio de la oficial, quien durante los últimos años combinó su labor policial con actividades pastorales y comunitarias en Nueva York.

Mientras avanzan las investigaciones, los restos de Rebecca DePaula permanecen en el INACIF, a la espera de ser trasladados a Estados Unidos. La familia reiteró su llamado a que el caso sea esclarecido para conocer las causas del fallecimiento y contribuir a prevenir situaciones similares en el futuro.