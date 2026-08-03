ETED presenta proyecto de almacenamiento con baterías para fortalecer el sistema eléctrico nacional

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) dedicó la tercera edición de su “Sala de Energía y Sostenibilidad” a presentar los avances de la iniciativa de Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS), un proyecto estratégico orientado a fortalecer la estabilidad, confiabilidad y resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Durante la jornada, directivos y mandos medios de la institución conocieron los detalles del proyecto, que contempla el desarrollo de un nuevo portafolio de infraestructura de almacenamiento energético para respaldar el crecimiento de las energías renovables, en consonancia con los objetivos establecidos en el Plan Energético Nacional 2025-2038.

La presentación estuvo a cargo del director del Centro de Control de Energía (CCE), Fernelis Ramírez; el director de Ingeniería y Proyectos, Franklin Olivo; y la asesora de Sostenibilidad y Gobernanza, Yomayra Martinó Soto, quienes explicaron los aspectos técnicos y estratégicos de la iniciativa.

El proyecto prevé incorporar aproximadamente 600 megavatios (MW) de capacidad de almacenamiento, convirtiéndose en la mayor iniciativa de este tipo en el Caribe. Según la ETED, esta infraestructura permitirá integrar de forma más segura nuevas fuentes de energía renovable, además de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema eléctrico nacional ante posibles contingencias.

El ingeniero Fernelis Ramírez explicó que los estudios técnicos y las simulaciones realizadas permitieron determinar la capacidad necesaria para responder con mayor rapidez ante la salida inesperada de grandes unidades de generación y otros eventos que puedan comprometer la estabilidad de la red eléctrica.

Asimismo, indicó que el sistema BESS ofrecerá servicios como respuesta rápida de frecuencia (Fast Frequency Response), regulación de frecuencia, control de rampas para compensar la variabilidad de las energías renovables y capacidad de Black Start, lo que permitirá restablecer el servicio en menor tiempo en caso de un apagón general.

Por su parte, Franklin Olivo destacó que el almacenamiento con baterías constituye una inversión estratégica para preservar la calidad del servicio eléctrico y acompañar el crecimiento de la generación renovable sin afectar la confiabilidad del sistema. Agregó que en el desarrollo del proyecto participan diversas áreas de la ETED, entre ellas Mantenimiento de Infraestructura, Planificación y Desarrollo, Consultoría Jurídica, Finanzas, Administración y Comunicaciones.

La ETED informó que el contenido completo de esta edición de la “Sala de Energía y Sostenibilidad” está disponible en su canal oficial de YouTube (@ETEDRD), como parte de su política de transparencia y divulgación técnica. La empresa reafirmó que esta iniciativa fortalece su papel como responsable del transporte de energía en alta tensión, la operación del SENI y la expansión de la red de transmisión, impulsando la transición energética y digital de la República Dominicana.