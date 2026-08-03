INFOTEP acredita a 300 técnicos electricistas para fortalecer la calidad del servicio eléctrico

Bartolo García

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) certificó por competencias laborales a 300 técnicos y técnicas electricistas que culminaron el proceso de evaluación en el área de Instalación Básica de Redes de Baja y Media Tensión, en una iniciativa desarrollada en coordinación con la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Con esta acción, el INFOTEP reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del talento humano y la formación de una mano de obra cada vez más especializada, contribuyendo a elevar la calidad, productividad y seguridad en uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

En representación de la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, el director de Formación Profesional, Luis Beltré, explicó que la certificación reconoce oficialmente los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por los trabajadores a través de su experiencia laboral, fortaleciendo su perfil profesional y generando mayor confianza entre las empresas del sector.

Beltré destacó que este proceso no solo valida las competencias técnicas de los participantes, sino que también incrementa sus oportunidades de empleo y respalda su capacidad para desempeñar funciones de alta responsabilidad. Asimismo, señaló que la certificación constituye una herramienta clave para fomentar una cultura de calidad y seguridad en las redes de distribución eléctrica.

Los certificados fueron otorgados a colaboradores de las empresas Almonte Ingeniería y Tecnología, Atal Caribe, Delmar, INGMELEC Dominicana y Sanel, quienes demostraron cumplir con los estándares establecidos por el INFOTEP para desempeñar labores relacionadas con la instalación de redes eléctricas de baja y media tensión.

La entrega de certificados y licencias se realizó durante la decimosexta jornada organizada por la Superintendencia de Electricidad, en un acto celebrado en el Auditorio Antonio Méndez del recinto Barahona de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). La actividad fue encabezada por el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, junto a representantes del INFOTEP, miembros del Consejo de Administración de la SIE y ejecutivos de empresas del sector.

Durante la ceremonia también participaron autoridades académicas, representantes de PROTECOM, directivos empresariales e invitados especiales, quienes coincidieron en que la certificación por competencias fortalece el capital humano del sector eléctrico y contribuye a garantizar un servicio más seguro, eficiente y confiable para la población dominicana.