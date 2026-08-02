República Dominicana y Venezuela acuerdan iniciar el restablecimiento gradual de sus relaciones diplomáticas

Ambos gobiernos informaron que el proceso se desarrollará de manera progresiva y estará guiado por una hoja de ruta consensuada para reactivar los vínculos diplomáticos y consulares

Bartolo García

República Dominicana y Venezuela anunciaron este domingo el inicio de un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, poniendo en marcha un acercamiento tras dos años de ruptura de los vínculos oficiales entre ambas naciones.

La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, en el que se informó que ambos países trabajarán sobre una hoja de ruta desarrollada de común acuerdo para avanzar de manera progresiva en el restablecimiento de las relaciones bilaterales. El anuncio fue posteriormente replicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

Las relaciones entre Santo Domingo y Caracas permanecían suspendidas desde 2024, cuando el Gobierno dominicano decidió no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, lo que derivó en la ruptura de las relaciones diplomáticas y la interrupción de los servicios consulares entre ambos países.

La suspensión de los vínculos afectó a miles de ciudadanos que requerían trámites consulares y complicó la gestión de asuntos bilaterales. Con el nuevo acuerdo, ambos gobiernos buscan establecer un mecanismo que permita restablecer de forma ordenada la comunicación diplomática y los servicios dirigidos a sus nacionales.

El anuncio se produce en un escenario político distinto al de hace dos años. Según la información difundida, el proceso de acercamiento coincide con cambios en el panorama político venezolano y con una reconfiguración de las relaciones diplomáticas en distintos países de la región.

Asimismo, se indicó que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha impulsado iniciativas para fortalecer los vínculos con otras naciones latinoamericanas, incluyendo una invitación al presidente de Chile, José Antonio Kast, para desarrollar una agenda de cooperación y amistad, tras la reactivación de las relaciones consulares entre ambos países.

Con este paso, República Dominicana y Venezuela abren una nueva etapa en sus relaciones bilaterales, enfocada en la recuperación gradual de los canales diplomáticos y consulares. Ambas partes coincidieron en que el proceso se desarrollará de manera progresiva y conforme a los acuerdos que se establezcan en la hoja de ruta conjunta.