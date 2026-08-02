UNEV conmemora cuatro décadas de aportes a la educación superior con una agenda académica y espiritual

Bartolo García

La Universidad Nacional Evangélica (UNEV), recinto Santo Domingo, celebró su 40.º aniversario con una semana de actividades académicas, espirituales y de integración, reafirmando su compromiso con la formación integral de profesionales sustentada en los valores cristianos y su aporte al fortalecimiento de la educación superior en la República Dominicana.

La programación inició con un Servicio de Acción de Gracias en el Salón de Actos del Edificio Los Fundadores, donde el pastor Ezequiel Molina Rosario, presidente del Ministerio La Batalla de la Fe, exhortó a la comunidad universitaria a mantener firme su misión de formar líderes comprometidos con el Evangelio y el servicio a la sociedad.

Como parte de la agenda conmemorativa, la universidad desarrolló el encuentro “Compartiendo con Nuestros Egresados”, destinado a fortalecer los vínculos con sus graduados. Durante la jornada, el superintendente del Concilio de las Asambleas de Dios, Julio Morales, impartió la conferencia “Los desafíos éticos del profesional de hoy”, resaltando la importancia de la integridad y la ética en el ejercicio profesional.

Las actividades continuaron con la conferencia “El cristiano de hoy frente a la inteligencia artificial”, presentada por el pastor y escritor Tomás Gómez Bueno, quien analizó los retos y oportunidades que plantea el avance de la inteligencia artificial desde una perspectiva cristiana. La jornada incluyó además presentaciones artísticas y una dramatización a cargo del ministerio Juventud con una Misión (JUCUM).

La clausura estuvo marcada por la conferencia magistral “UNEV: Un modelo de educación superior en el contexto del siglo XXI”, dictada por el doctor J. Adalberto Martínez, quien destacó que el modelo educativo de la institución integra la docencia, las experiencias prácticas y el trabajo colaborativo, promoviendo una formación que combina el conocimiento académico con el compromiso social y espiritual.

Durante su intervención, Martínez explicó que la propuesta académica de la UNEV se fundamenta en cinco pilares esenciales, entre ellos la revisión del proyecto universitario original, el fortalecimiento de la formación técnica y práctica, la creación de centros coordinadores en cada facultad y un sistema de evaluación continua, elementos que, según afirmó, han permitido consolidar un modelo educativo innovador y orientado al desarrollo integral del estudiante.

El acto de clausura contó con la participación de autoridades académicas, representantes de instituciones de educación superior e invitados especiales. Durante la ceremonia intervinieron el doctor José Antonio Chery Martínez, presidente de la Fundación Evangélica Universitaria; el rector Rafael Reyes Almonte y el vicerrector administrativo Epifanio González Minaya, quien agradeció el respaldo recibido durante la celebración. La jornada concluyó con un brindis de confraternidad en honor a los 40 años de contribución de la UNEV a la educación superior y al desarrollo de la República Dominicana.