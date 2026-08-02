PRM ratifica liderazgo de Eulalio Ramírez al frente del Sector Agropecuario

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) concluyó de manera exitosa el pleno de delegados de su Frente Agropecuario, jornada en la que fue ratificada por consenso la directiva encabezada por el ingeniero Eulalio Ramírez, quien continuará al frente de esa estructura sectorial.

La plancha reelegida contó con el respaldo de importantes dirigentes del partido, entre ellos el presidente de la República, Luis Abinader; el expresidente Hipólito Mejía; Eligio Jáquez; el secretario nacional de Frentes Sectoriales, Fredy Fernández; y Leonardo Faña, junto a otros líderes de este frente, considerado por el doctor José Francisco Peña Gómez como “un partido dentro del partido” debido a su impacto en los ámbitos social, económico y político del país.

La nueva dirección también quedó integrada por Robinson Cuevas como secretario general; Benigno Encarnación en la Secretaría de Organización; Milito de Jesús en la Secretaría Electoral; mientras que Iván Hernández y José Fabelo permanecerán como presidentes en funciones. Asimismo, fue completada la estructura con vicepresidentes, subsecretarios y demás miembros directivos.

En la actividad participaron Hipólito Mejía, Leonardo Faña, Efraín Toribio, así como los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, Dionicio de los Santos y Sigmund Freund, entre otros dirigentes del PRM.

Tras su ratificación, Eulalio Ramírez reafirmó su compromiso de continuar impulsando el fortalecimiento y la consolidación del sector agropecuario, destacando que esta área representa un pilar fundamental para el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y el bienestar de la población dominicana.