Detienen a 17 personas por presuntos saqueos durante incendio en almacén de Santo Domingo Este

Bartolo García

Un incendio de grandes proporciones registrado en una sucursal de L&R Comercial, ubicada en la marginal de la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este, dejó como resultado la detención de 17 personas, quienes presuntamente aprovecharon la emergencia para sustraer mercancías del establecimiento mientras las llamas consumían gran parte de las instalaciones.

🚨🚔👮‍♂️Es totalmente falsa esa información.🚨🚔👮‍♂️



Reiteramos que los agentes policiales únicamente trasladaron a la dotación correspondiente los electrodomésticos y demás ajuares recuperados, luego de ser ocupados en poder de personas sorprendidas en flagrante delito de saqueo… pic.twitter.com/FdCbxj9Y3m — Diego Pesqueira (@pesqueiradiego) August 2, 2026

De acuerdo con las autoridades, los arrestos se produjeron cuando los implicados fueron sorprendidos en flagrante delito transportando diversos artículos extraídos del local, entre ellos televisores, neveras, lavadoras, microondas y otros electrodomésticos. Los productos recuperados fueron puestos bajo custodia para su posterior verificación y resguardo.

Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este continuó las labores para extinguir el incendio, que se prolongaron por más de diez horas. Las brigadas concentraron sus esfuerzos en el último foco de fuego, ubicado en el área del almacén y bajo la estructura del techo que colapsó a consecuencia del siniestro.

🚨👮‍♂️Los delincuentes apresados en flagrante delito tras aprovechar el incendio en la empresa L&R para robar serán sometidos a la justicia.



🚨👮‍♂️🚔También se analizan videos que circular en redes sociales para identificar saqueadores, detenerlos y someterlos a la justicia. pic.twitter.com/e3eWmqOOgi — Diego Pesqueira (@pesqueiradiego) August 1, 2026

Uno de los bomberos que participaba en el operativo explicó que las condiciones climáticas complicaron el trabajo de extinción, debido a la fuerza del viento y a la cercanía del establecimiento con el mar Caribe, factores que favorecieron la propagación de las llamas durante gran parte de la jornada.

Las imágenes difundidas en redes sociales, donde se observa a varias personas retirando electrodomésticos del establecimiento en medio de la emergencia, generaron gran repercusión pública. Posteriormente, las autoridades confirmaron que esas acciones dieron origen al operativo policial que culminó con la recuperación de la mercancía y las detenciones.

En medio de la situación, la Policía Nacional desmintió las versiones que circulaban en redes sociales sobre un supuesto uso indebido de vehículos oficiales para sustraer mercancías del negocio afectado. La institución aseguró que sus agentes actuaron exclusivamente para detener a los presuntos responsables de los saqueos y recuperar los bienes robados, rechazando cualquier señalamiento que vincule a miembros de la uniformada con actos ilícitos durante la emergencia.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incendio y establecer las responsabilidades correspondientes, tanto por el siniestro como por los hechos de saqueo ocurridos durante la emergencia.