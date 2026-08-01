Abinader inspecciona construcción de la presa de Guaigüí y destaca su impacto para La Vega

Bartolo García

El presidente Luis Abinader supervisó los avances del Proyecto de Aprovechamiento Múltiple del Río Camú, Presa de Guaigüí, en la provincia La Vega, cuyos trabajos fueron retomados en julio de 2025, luego de haber permanecido paralizados durante más de dos décadas. El mandatario afirmó que esta infraestructura forma parte de las obras prioritarias que su gestión ha decidido concluir para impulsar el desarrollo nacional.

Durante su recorrido, Abinader explicó que la presa tendrá como principales objetivos garantizar el abastecimiento de agua potable, controlar inundaciones, fortalecer la producción agrícola y generar energía eléctrica mediante un sistema de hidrobombeo, tecnología que será implementada por primera vez en la República Dominicana. El gobernante recordó que en el proyecto ya se habían invertido alrededor de 75 millones de dólares, recursos que ahora serán aprovechados con la reactivación de la construcción.

La obra, desarrollada actualmente por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), tendrá un período estimado de ejecución de 30 meses. Una vez concluida, permitirá irrigar aproximadamente 77,000 tareas agrícolas, beneficiando a productores de la provincia y fortaleciendo la seguridad hídrica y alimentaria de la región.

El administrador general de EGEHID, Rafael Salazar, informó que el proceso de reactivación registra un 82 % de avance en las labores preliminares, incluyendo la restauración de 18 kilómetros de caminos de acceso, la instalación de un campamento provisional, la limpieza y recuperación del túnel de desvío, así como la actualización de los diseños, el presupuesto y el cronograma de ejecución.

Salazar adelantó que las principales obras civiles comenzarán en el mes de septiembre, con la intervención del túnel de desvío, la estabilización del talud de la margen derecha y el inicio de la construcción del muro de la presa. Además, indicó que ya fueron completados en un 100 % los estudios topográficos, geofísicos e hidrológicos, mientras continúan los análisis sísmicos, ambientales y el plan de monitoreo estructural.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto será la incorporación de una Hidroeléctrica de Energía Reversible, que permitirá almacenar energía utilizando los excedentes de generación durante las horas de menor demanda para bombear agua hacia un embalse superior y producir posteriormente 220 megavatios de electricidad cuando el sistema lo requiera. Esta tecnología contribuirá a mejorar la confiabilidad y flexibilidad del sistema eléctrico nacional.

Durante la visita también participaron el director del INDRHI, Olmedo Caba; el administrador de EGEHID, Rafael Salazar; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; la gobernadora de La Vega, Luisa de la Mota; el senador Ramón Rogelio Genao, además de otras autoridades nacionales y provinciales. Las autoridades coincidieron en que la presa de Guaigüí representa una obra estratégica para garantizar el desarrollo sostenible, el acceso al agua y el crecimiento económico de La Vega y toda la región.