Centro León recibe el Premio Bonó Estratega Senior por su aporte al desarrollo cultural de Santiago

Bartolo García

El Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) otorgó el Premio Bonó Estratega Senior al Centro Cultural Eduardo León Jimenes (Centro León), en reconocimiento a su destacada contribución al desarrollo cultural de Santiago y a su trayectoria como referente de excelencia institucional, promoción de las artes y fortalecimiento de la identidad de la región. El galardón fue recibido por la doctora María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León.

María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León

La entrega del reconocimiento se realizó durante un acto celebrado en el Edificio Empresarial de Santiago, con la participación del presidente del CDES, Ricardo Fondeur; el rector de la PUCMM, padre Secilio Espinal; la gobernadora provincial, Rosa Santos; el consultor Rafael Emilio Yunén; miembros del consejo directivo del CDES, así como representantes de los sectores empresarial, académico y cultural.

El Premio Bonó Estratega Senior es considerado el máximo reconocimiento ciudadano que concede el CDES y distingue a personas e instituciones cuyos aportes han contribuido de manera extraordinaria al desarrollo sostenible, estratégico y humano de Santiago y la región del Cibao. La distinción honra el legado de Pedro Francisco Bonó, reconocido como el primer sociólogo dominicano y uno de los principales promotores del pensamiento crítico y el desarrollo descentralizado del país.

Ricardo Fondeur, presidente del CDES

Al recibir el galardón, María Amalia León expresó que el reconocimiento representa un compromiso aún mayor con la misión del Centro León. Destacó que la cultura constituye un elemento esencial para el desarrollo de la sociedad, al fomentar la ciudadanía, fortalecer la convivencia, preservar la memoria colectiva y promover espacios de diálogo para construir un mejor futuro.

Por su parte, la directora ejecutiva del CDES, Amalia Moscoso, afirmó que el Centro León se ha convertido en una institución emblemática para Santiago gracias a décadas de trabajo en favor del arte, la cultura y la educación. Señaló que la entrega del premio refleja el agradecimiento y la admiración de la entidad hacia una organización que ha contribuido de manera significativa al crecimiento cultural de la ciudad.

El CDES recordó que el Premio Bonó Estratega Senior está reservado exclusivamente para trayectorias de alto impacto, caracterizadas por el liderazgo ético, la visión de largo plazo, el compromiso con el bien común y la promoción de los valores de institucionalidad, participación y sostenibilidad. Con esta distinción, el organismo reconoce el papel del Centro León como una de las instituciones más influyentes en el fortalecimiento del patrimonio cultural y el desarrollo integral de Santiago y la región del Cibao.