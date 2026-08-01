Gobierno congela precios de los combustibles pese al alza del petróleo en los mercados internacionales

Bartolo García

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que los precios de los combustibles esenciales permanecerán sin variación durante la semana del 1 al 7 de agosto de 2026, pese a que el precio promedio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) se mantiene por encima de los US$85 e incluso superó los US$92 durante la presente semana.

La institución explicó que esta decisión responde a la política del Gobierno de proteger a los consumidores, especialmente a los sectores más vulnerables, mediante un esquema de subsidios que evita trasladar el aumento de los costos internacionales al mercado local y contribuye a contener la inflación.

Para lograr ese objetivo, el Gobierno destinará un subsidio de RD$1,369.3 millones durante esta semana, elevando a casi RD$25 mil millones los recursos invertidos en subsidios a los combustibles en lo que va del año.

De acuerdo con el MICM, el Estado absorberá RD$93.35 por cada galón de gasoil regular, RD$84.09 por galón de gasoil óptimo, RD$52.27 por galón de gasolina regular, RD$26.77 por galón de gasolina premium y RD$17.82 por galón de Gas Licuado de Petróleo (GLP), con el propósito de evitar aumentos en el transporte de pasajeros, el transporte de carga y los productos de primera necesidad.

Para el período comprendido entre el 1 y el 7 de agosto, la gasolina premium continuará a RD$338.10 por galón; la gasolina regular a RD$302.50; el gasoil regular a RD$254.80; el gasoil óptimo a RD$290.10; el GLP a RD$135.20 y el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico, todos sin variación. En cambio, el Avtur aumentará RD$8.41, el kerosene subirá RD$8.60, el Fuel Oil #6 incrementará RD$0.06 y el Fuel Oil 1%S registrará un alza de RD$3.34 por galón.

El MICM indicó además que la tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$58.56 por dólar, conforme a las publicaciones del Banco Central de la República Dominicana. La institución reiteró que continuará monitoreando el comportamiento del mercado internacional para aplicar las medidas necesarias que permitan preservar la estabilidad de los precios de los combustibles en el país.