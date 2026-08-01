Fernando Poggi protagoniza exhibición de pádel en Puntacana Resort

Bartolo García

Puntacana Resort celebró una exitosa jornada de pádel en el Oscar de la Renta Tennis Center, con la participación especial del argentino Fernando Poggi, una de las figuras más reconocidas de este deporte a nivel internacional. La actividad reunió a propietarios, residentes, huéspedes y aficionados, reafirmando la apuesta del complejo por el desarrollo del turismo deportivo en la República Dominicana.

Joaquin Gaitan, Angelle y Dario Estevez

El evento, realizado el pasado 23 de julio, ofreció una experiencia exclusiva para los asistentes, quienes disfrutaron de una programación diseñada para acercarlos a uno de los grandes exponentes del pádel mundial. La iniciativa forma parte de la estrategia de Puntacana Resort para promover disciplinas deportivas de alto nivel y ampliar su oferta de entretenimiento.

Airam Toribio, Nel Luzena

La jornada inició con la dinámica “Challenge the Pro”, en la que un grupo de propietarios del resort tuvo la oportunidad de ingresar a la cancha y compartir distintas rondas de juego junto a Fernando Poggi. La experiencia permitió a los participantes interactuar de manera cercana con el excampeón mundial y conocer de primera mano aspectos técnicos y competitivos del deporte.

Pranas Cuahonte, Salvador Termini, Juan Jose Fernandez y Luis Pichardo

Posteriormente, el Oscar de la Renta Tennis Center fue escenario de un emocionante partido de exhibición en el que Poggi enfrentó a un equipo integrado por Joaquín Gaitán, director del centro; Fran Gómez, amigo personal del jugador; y Yerry Zorrilla, jefe de boleritos de la instalación. El encuentro ofreció un espectáculo de alto nivel técnico que fue ampliamente disfrutado por el público presente.

Joaquin Gaitan y Fernando Poggi

Los organizadores destacaron que la presencia de Fernando Poggi, campeón mundial de pádel por parejas y finalista del Padel Pro Tour, representa un impulso para el crecimiento de esta disciplina en el país y sirve de antesala a nuevas iniciativas deportivas que fortalecerán la práctica del pádel en la región Este.

Con este tipo de actividades, que se suman a las visitas anteriores de jugadores como Álex Ruiz y Coki Nieto, Puntacana Resort reafirma su liderazgo como uno de los principales destinos del Caribe para el turismo deportivo. Además, consolida al Oscar de la Renta Tennis Center como un escenario de referencia para los deportes de raqueta, ofreciendo experiencias que integran deporte, entretenimiento, bienestar y hospitalidad.