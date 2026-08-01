Dictan prisión preventiva contra acusado de destruir medidores eléctricos en Puerto Plata

Bartolo García

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Puerto Plata impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Rine Liranzo García, acusado de destruir cinco medidores eléctricos y agredir físicamente a un residente del municipio de Imbert, en un hecho ocurrido el pasado mes de julio.

De acuerdo con el informe presentado por Edenorte Dominicana, el imputado enfrenta cargos por presunta violación al artículo 124 de la Ley General de Electricidad 125-01, que establece penas de entre tres y diez años de prisión, además de multas, para quienes destruyan o dañen de forma intencional equipos e instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional.

Según la investigación, el incidente ocurrió el 6 de julio, alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando el acusado habría utilizado un palo de madera para destruir cinco medidores pertenecientes a residentes del sector El Club, en Imbert. Durante el hecho, también habría agredido físicamente a uno de los propietarios de los equipos, provocándole lesiones que fueron certificadas mediante evaluación médico-legal.

Edenorte destacó que la detención del imputado fue posible gracias a la rápida intervención de su Dirección de Seguridad Física, que coordinó las acciones necesarias para poner al acusado a disposición de las autoridades judiciales y dar seguimiento al proceso por los daños ocasionados al patrimonio público.

Durante la audiencia, la empresa estuvo representada por la abogada Luisa Rosa García Polanco, mientras que la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) participó a través del magistrado Sandy Bencosme. Ambas partes presentaron los elementos que sustentan la acusación contra el imputado.

Al emitir su decisión, el tribunal consideró la gravedad de los hechos, el perjuicio causado a Edenorte Dominicana, al Estado y a los usuarios del servicio eléctrico, así como el impacto económico que representa la reposición de los equipos dañados. Además, estimó que el imputado no contaba con suficiente arraigo para garantizar su comparecencia durante el proceso judicial, por lo que ordenó la prisión preventiva por tres meses. Edenorte reiteró que continuará promoviendo acciones legales contra quienes atenten contra la infraestructura eléctrica, con el objetivo de proteger la calidad y continuidad del servicio que reciben miles de ciudadanos.