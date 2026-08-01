Abel Martínez promueve el voto consciente y el orden durante encuentro con comunitarios en Santiago

Bartolo García

El dirigente político Abel Martínez sostuvo un encuentro con comunitarios del sector Las Dianas, en Santiago, como parte de una jornada de diálogo directo con la ciudadanía. Sin tarima ni discursos formales, el exalcalde compartió un café con los asistentes, escuchó sus inquietudes e intercambió opiniones sobre los principales desafíos que enfrentan las comunidades y el país.

Durante la conversación, Martínez explicó que este tipo de reuniones buscan fortalecer una forma de hacer política basada en el contacto cercano con la gente y la recopilación de propuestas ciudadanas. Afirmó que recuperar la confianza de la población requiere escuchar, actuar con transparencia y demostrar con hechos que es posible ejercer una gestión pública diferente.

El exalcalde destacó la importancia de promover el voto consciente y motivar la participación electoral de quienes han perdido la confianza en la política. Señaló que la abstención termina favoreciendo decisiones que afectan al conjunto de la sociedad y exhortó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto con responsabilidad.

Asimismo, sostuvo que parte del desencanto de la población se debe a que algunos funcionarios utilizan los cargos públicos para beneficiar intereses particulares en lugar de responder a las necesidades de la ciudadanía. En ese sentido, afirmó que el servicio público debe estar guiado por la transparencia, la ética y el compromiso con el bienestar colectivo.

Martínez aseguró que durante sus 24 años de servicio público manejó recursos del Estado sin favorecer a familiares con nombramientos, resaltando que la coherencia entre el discurso y las acciones es esencial para fortalecer la confianza en las instituciones. Indicó que las posiciones públicas deben servir para crear oportunidades a personas con capacidad y deseo de contribuir al desarrollo del país.

Al abordar temas relacionados con la convivencia ciudadana, Abel Martínez enfatizó la necesidad de que el orden y el cumplimiento de la ley prevalezcan por encima de cualquier justificación. Sostuvo que, si bien es necesario apoyar a quienes buscan mejorar sus condiciones de vida, esto debe hacerse respetando los derechos de los demás y promoviendo soluciones que permitan trabajar de manera organizada, sin afectar el espacio público ni la convivencia social.