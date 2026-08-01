Rosa Santos es reelecta para continuar al frente del PRM en Santiago

Bartolo García

La licenciada Rosa Santos fue reelecta como presidenta del Comité Provincial de Santiago del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que el doctor Enrique Romero fue ratificado como secretario general de la organización política, tras resultar favorecidos en el proceso celebrado durante la XXIV Convención Nacional Ordinaria 2026, dedicada a la memoria de Orlando Jorge Mera.

La elección de las nuevas autoridades se realizó mediante una Asamblea de Delegados, en la que participó más del 85 % de los miembros acreditados del Comité Provincial, una asistencia que, según la organización, constituye un hecho sin precedentes en la provincia. La jornada tuvo lugar en la sede del PRM, ubicada en la avenida Las Carreras, en Santiago.

El proceso estuvo supervisado por representantes de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), entre ellos Ercida Díaz, enlace de Educación en Santiago, y Luis Manuel Lebrón, enlace de la Secretaría de Transformación Digital e Innovación. La juramentación de las nuevas autoridades fue encabezada por Andrés Burgos, secretario provincial de Organización, mientras que la asamblea fue validada por el notario Luis César Rodríguez.

Tras ser reelecta, Rosa Santos agradeció el respaldo recibido por la militancia y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la estructura del PRM en la provincia. Además, llamó a preservar la unidad interna del partido y expresó su apoyo a la gestión del presidente Luis Abinader, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo y la transformación del país.

Por su parte, Enrique Romero destacó la madurez democrática demostrada por la organización durante el proceso interno, señalando que la cohesión, el liderazgo responsable y el trabajo en equipo serán fundamentales para consolidar los próximos retos electorales y fortalecer la presencia del partido en Santiago.

En la actividad participaron importantes dirigentes del PRM, entre ellos el miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional, Ulises Rodríguez; el presidente municipal del partido en Santiago, Andrés Cueto; el senador Daniel Rivera y el secretario municipal Federico Reynoso, además de legisladores, alcaldes, regidores y representantes de distintos organismos internos de la organización.

Durante la asamblea también quedó conformada la nueva dirección provincial, con la elección de vicepresidentes, subsecretarios y responsables de secretarías estratégicas como Organización, Electoral, Educación y Tecnología, entre otras. Con este proceso, el PRM aseguró que fortalece su estructura institucional y organizativa de cara a los desafíos políticos y electorales de los próximos años.