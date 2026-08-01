Kuky Silverio promueve inversiones inmobiliarias de Puerto Plata ante empresarios dominicanos en Nueva York

Bartolo García

El ingeniero Rafael “Kuky” Silverio Galán presentó las principales oportunidades de inversión inmobiliaria de Puerto Plata durante un encuentro celebrado en Nueva York, en el que participaron empresarios y dirigentes de la United Bodegas of America (UBA). La actividad fue organizada por Nice Dominicana y el Comité Provincial de Puertoplateños en Estados Unidos (Copropusa), con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales entre la provincia y la diáspora dominicana.

El evento contó con la participación del cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez (Chu), así como de Radhamés Rodríguez, dirigente de la United Bodegas of America; Rosa Ayala, líder comunitaria; y Jesús Burgos, presidente de Copropusa. Los asistentes destacaron la importancia de acercar a los dominicanos residentes en Estados Unidos a las oportunidades de inversión que actualmente ofrece Puerto Plata.

Durante la presentación, Kuky Silverio, con más de 40 años de experiencia en los sectores de la construcción y el desarrollo inmobiliario, expuso los proyectos Hacienda Gurabo y Hacienda El Doral, resaltando sus características, ubicación estratégica y potencial de crecimiento para inversionistas nacionales y extranjeros.

El proyecto Hacienda Gurabo, ubicado en los cerros de Gurabo, despertó un notable interés entre los empresarios y comerciantes presentes debido a su entorno natural, su concepto urbanístico y las perspectivas de desarrollo que ofrece. Mientras tanto, Hacienda El Doral, situado frente al complejo turístico Playa Dorada, fue presentado como una atractiva alternativa para quienes desean adquirir propiedades en una de las zonas de mayor proyección turística del país.

Los representantes de la United Bodegas of America manifestaron su respaldo a las iniciativas de los empresarios puertoplateños y expresaron su disposición de continuar promoviendo espacios que permitan acercar proyectos confiables a los comerciantes y pequeños empresarios dominicanos establecidos en la ciudad de Nueva York.

Durante su intervención, Kuky Silverio afirmó que Puerto Plata vive una etapa de importantes transformaciones impulsadas por el crecimiento del turismo, el dinamismo del sector inmobiliario y el creciente interés de la diáspora dominicana por invertir en su país de origen. Además, destacó que este tipo de encuentros fortalece la confianza de los inversionistas y abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico de la provincia.

La actividad reunió también a los empresarios Camilo Brugal, Manuel Alexander Valbuena y Rafael Lebrusán, junto a otras personalidades de la comunidad empresarial dominicana en Nueva York. El encuentro sirvió como antesala al tradicional evento anual organizado por Copropusa en Randall’s Island, consolidando nuevas alianzas para promover a Puerto Plata como uno de los principales destinos turísticos e inmobiliarios de la República Dominicana.