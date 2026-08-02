Tres personas mueren y dos resultan heridas en tiroteo registrado en Idaho

Tres personas fallecieron y al menos dos resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido este sábado en la ciudad de Twin Falls, en el estado de Idaho, Estados Unidos, en un hecho que fue catalogado por las autoridades como un incidente con tirador activo.

WATCH: Active shooter roaming around Twin Falls Visitor Center in Idaho, seen firing at a Tesla vehicle. pic.twitter.com/QGOViBoLMR — Noteworthy News (@newsnoteworthy) August 1, 2026

De acuerdo con la Policía local, el ataque se produjo en las inmediaciones de un restaurante In-N-Out y otros establecimientos comerciales de la zona. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han confirmado si el presunto atacante figura entre las personas fallecidas.

Un portavoz policial informó que los dos heridos sufrieron impactos de bala, aunque no ofreció detalles sobre la gravedad de sus lesiones. Asimismo, indicó que la investigación permanece en curso y que aún no se ha determinado cuántas personas participaron en el ataque.

Tras el tiroteo, un amplio contingente de agentes de seguridad fue desplegado en el área, mientras varios videos e imágenes que muestran la fuerte presencia policial comenzaron a circular en redes sociales. Inicialmente, las autoridades ordenaron el cierre de varias carreteras cercanas, incluyendo un puente de acceso, y pidieron a la población evitar el sector.

Como parte de las labores de búsqueda, los equipos de seguridad inspeccionaron un hotel en construcción ubicado en las proximidades del lugar del incidente, donde continuaban las operaciones para localizar al presunto responsable o a posibles involucrados en el ataque.

Posteriormente, las autoridades levantaron la restricción que mantenía cerrada la zona y comenzaron a restablecer el tránsito vehicular. No obstante, aclararon que la investigación continúa activa y que el operativo de búsqueda sigue en marcha para identificar y capturar al responsable de los disparos.

Mientras avanzan las pesquisas, varias personas que se encontraban en el área al momento del tiroteo fueron trasladadas al Palacio de Justicia del condado de Twin Falls, donde ofrecen declaraciones a los investigadores con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y esclarecer las circunstancias del ataque.

Con información de actualidad.rt.com