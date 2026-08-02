Ulises Rodríguez encabeza ratificación de autoridades provinciales del PRM en Santiago

Bartolo García

El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, encabezó el acto de juramentación y ratificación del Comité Provincial del PRM en Santiago, celebrado como parte de la XXIV Convención Nacional Ordinaria Orlando Jorge Mera.

La actividad se desarrolló en un ambiente de unidad, confraternidad y fortalecimiento institucional, bajo la organización de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), con la participación de dirigentes de distintos municipios y organismos políticos de la provincia.

Durante la jornada fue ratificada la licenciada Rosa Santos como presidenta provincial del PRM para el período 2026-2028, mientras que el doctor Enrique Romero continuará desempeñándose como secretario general provincial, junto a los demás integrantes del comité.

En su intervención, Ulises Rodríguez destacó la necesidad de preservar la cohesión interna de la organización y valoró el compromiso mostrado por la dirigencia y la militancia durante el proceso. Además, afirmó que el partido continuará respaldando las políticas públicas impulsadas por el presidente Luis Abinader.

En el proceso participaron 95 delegados hábiles para votar, de los cuales 85 ejercieron su derecho al sufragio, para una participación del 87 %. La organización señaló que esta asistencia refleja el respaldo de la dirigencia provincial al proceso democrático interno.

El acto contó con la presencia de importantes dirigentes, entre ellos Rosa Santos, Enrique Romero, Daniel Rivera, Andrés Cueto, Federico Reynoso, Daysi Díaz y Andrés Burgos, además de diputados, alcaldes, regidores y representantes políticos de diferentes puntos de Santiago.

La actividad concluyó con un llamado a mantener la unidad, fortalecer la estructura partidaria y continuar trabajando de manera coordinada en favor del desarrollo de Santiago y de la República Dominicana, reafirmando el compromiso del PRM con su organización interna y sus objetivos políticos.