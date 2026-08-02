Fallece Ybelice Fabián, esposa del merenguero Peña Suazo, tras varias semanas hospitalizada

Bartolo García

La señora Ybelice Fabián, esposa del merenguero y compositor dominicano José Virgilio Peña Suazo, falleció este domingo 2 de agosto, luego de permanecer varias semanas hospitalizada en un centro médico de Santo Domingo debido a complicaciones de salud surgidas tras una intervención quirúrgica.

La noticia fue confirmada por allegados al artista y por el propio Peña Suazo, quien había suspendido varias de sus presentaciones para permanecer junto a su esposa durante el proceso de recuperación. La pareja compartió más de dos décadas de matrimonio, tiempo durante el cual formaron una familia y procrearon varios hijos.

De acuerdo con la información disponible, Ybelice Fabián ingresó al centro de salud a mediados de julio tras someterse a una cirugía nasal para tratar problemas respiratorios crónicos. Posteriormente presentó complicaciones que obligaron a su ingreso en una unidad de cuidados intensivos, donde permaneció intubada y en estado de pronóstico reservado.

El pasado 16 de julio, familiares, amigos y seguidores del artista realizaron una cadena de oración por la salud de Fabián, luego de que se informara públicamente que permanecía en estado de coma. Diversas muestras de solidaridad fueron expresadas a través de las redes sociales durante las semanas que estuvo hospitalizada.

La noticia de su fallecimiento ha generado pesar entre seguidores del merengue y figuras del ámbito artístico, quienes han manifestado mensajes de apoyo y condolencias al intérprete de La Banda Gorda y a sus familiares en este momento de duelo.

Los familiares informaron que el velatorio de Ybelice Fabián se realizará este lunes 3 de agosto, de manera privada, en el Jardín Memorial, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo, a partir de las 2:00 de la tarde. En el lugar se celebrará una misa en su honor antes de darle cristiana sepultura.

Con el fallecimiento de Ybelice Fabián, el merenguero José Virgilio Peña Suazo enfrenta la pérdida de quien fue su compañera de vida durante más de veinte años. Familiares, amigos y allegados han pedido respeto por la privacidad de la familia mientras atraviesan este difícil momento.