Coalición del Cibao rechaza arresto de dirigente estudiantil en San Francisco de Macorís

Bartolo García

La Coalición de Organizaciones Populares, Sociales, Feministas y Ambientalistas del Cibao expresó su rechazo a la detención del dirigente estudiantil Ángel Luis Reyes, ocurrida en San Francisco de Macorís, al considerar que el arresto fue realizado de manera arbitraria, abusiva y violenta.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que Reyes es un reconocido dirigente de la Fuerza Estudiantil Revolucionaria (FER), destacando su trayectoria en la defensa de los derechos del estudiantado y de diversas reivindicaciones sociales en la provincia Duarte. A su juicio, la detención no responde a la comisión de hechos delictivos, sino que constituye un acto de persecución contra su labor organizativa.

La coalición manifestó que responsabiliza a las autoridades competentes y a la Fiscalía de San Francisco de Macorís por la integridad física y psicológica del joven dirigente, así como por cualquier situación que pueda afectar su bienestar mientras permanezca bajo custodia.

Entre sus principales demandas, las organizaciones exigieron la libertad inmediata e incondicional de Ángel Luis Reyes, además del cese de lo que califican como persecución política contra dirigentes estudiantiles y movimientos populares.

Asimismo, reclamaron el respeto irrestricto al derecho a la protesta pacífica y a la libre organización, al considerar que estos constituyen derechos fundamentales protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Finalmente, la coalición hizo un llamado a la opinión pública, a los organismos de derechos humanos y a las organizaciones sociales de la región para que expresen su solidaridad con el dirigente estudiantil y respalden las demandas planteadas, reiterando su rechazo a la criminalización de la protesta social.