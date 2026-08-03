Raquel Peña encabeza graduación de más de 1,190 personas en Santiago

Bartolo García

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó en Santiago dos actos de graduación en los que más de 1,190 personas culminaron procesos de formación, reafirmando el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con la educación, la inclusión social y el fortalecimiento de las instituciones públicas.

En una primera ceremonia, 1,032 jóvenes recibieron sus certificados tras completar su formación en la decimotercera graduación ordinaria del programa Oportunidad 14-24, iniciativa impulsada por el Gabinete de Política Social. Durante el acto, Raquel Peña destacó que el programa ofrece herramientas para acceder a mayores oportunidades de empleo, desarrollo personal y superación.

La vicepresidenta afirmó que el Gobierno trabaja para garantizar que ningún joven quede excluido por falta de oportunidades, mientras que la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, resaltó que el programa fortalece la inclusión social y económica de jóvenes en condición de vulnerabilidad. Los egresados pertenecen a 33 centros operativos distribuidos en las regiones Nordeste, Cibao Norte y Cibao Sur.

Los participantes recibieron capacitación en áreas como turismo, hotelería, gastronomía, tecnología, comercio, electricidad y servicios, entre otras especialidades orientadas a facilitar su inserción en el mercado laboral y fomentar el emprendimiento. Con esta promoción, el programa alcanza 9,542 jóvenes graduados en la región del Cibao.

Posteriormente, Raquel Peña encabezó la graduación de 162 nuevos agentes de la Dirección General de Migración (DGM), quienes reforzarán las labores de control migratorio en distintas provincias del Cibao y la zona fronteriza. Durante la actividad, el director de la institución, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, explicó que la entidad continúa un proceso de reorganización para fortalecer su capacidad operativa.

Lee Ballester informó que la DGM pasó de contar con 302 agentes en octubre de 2024 a una plantilla de 1,388 miembros, de los cuales 1,272 están dedicados al control migratorio. Asimismo, indicó que durante los últimos 22 meses la institución ha deportado 704,142 extranjeros en condición migratoria irregular, como resultado del fortalecimiento de sus operaciones y de la ampliación de sus capacidades de inteligencia, planificación y supervisión.

Las actividades contaron con la presencia de autoridades civiles y militares, entre ellas el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; la gobernadora Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el ministro Víctor “Ito” Bisonó y representantes de los organismos de seguridad. Con estas graduaciones, el Gobierno destacó que continúa impulsando iniciativas orientadas a ampliar las oportunidades para la juventud y fortalecer las instituciones responsables de servir a la población.