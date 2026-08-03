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Banco Popular y Fundación Sinfonía acercan la música del Carnegie Hall a la Ciudad Colonial

La visita de la National Youth Orchestra 2 incluyó presentaciones sorpresa, conciertos en Santiago y Santo Domingo, además de un intercambio artístico con jóvenes músicos dominicanos
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Banco Popular y Fundacion Sinfonia acercan la musica del Carnegie Hall a la Ciudad Colonial

Bartolo García

El Banco Popular Dominicano, junto a la Fundación Sinfonía, respaldó la visita al país de la National Youth Orchestra 2 (NYO2) del Carnegie Hall, desarrollando un programa cultural y educativo que llevó a sus jóvenes músicos a recorrer la Ciudad Colonial y ofrecer conciertos en Santiago de los Caballeros y Santo Domingo, además de compartir experiencias con instrumentistas dominicanos.

La NYO2 está integrada por 90 jóvenes músicos estadounidenses, de entre 14 y 16 años, quienes forman parte de un programa de formación artística impulsado por el Carnegie Hall. En esta gira de verano 2026, la agrupación es dirigida por la maestra Mei-Ann Chen y cuenta con la participación de la reconocida violinista Tessa Lark como solista invitada.

Las actividades comenzaron con un flashmob o presentación sorpresa que inició en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y se extendió por la Plaza de España, el Parque Colón y el Palacio Consistorial, donde los jóvenes interpretaron diversas piezas musicales para el público que recorría la Ciudad Colonial.

Banco Popular y Fundacion Sinfonia acercan la musica del Carnegie Hall a la Ciudad Colonial1

Durante la intervención, los asistentes disfrutaron de un variado repertorio que incluyó obras clásicas y contemporáneas como “Hips Don’t Lie”, de Shakira; la “Fanfarria de la Filarmónica de Viena”, de Richard Strauss; “Libertango”, de Astor Piazzolla; composiciones de Jacques Ibert y una interpretación de Steve Reich, acercando la música sinfónica a nuevos públicos mediante un formato dinámico y espontáneo.

El vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Banco Popular, José Mármol, destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso de la entidad con la economía naranja, promoviendo las industrias culturales y creativas, además de impulsar la educación y la cultura como herramientas de transformación social y desarrollo del talento juvenil.

Banco Popular y Fundacion Sinfonia acercan la musica del Carnegie Hall a la Ciudad Colonial2

Como parte de la agenda, la National Youth Orchestra 2 ofrecerá dos conciertos en el país: uno en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago, y otro en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo. En ambas presentaciones, jóvenes músicos dominicanos compartirán escenario con los integrantes de la orquesta estadounidense, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y experiencias musicales.

La visita de la NYO2 forma parte de la colaboración entre el Banco Popular, la Fundación Sinfonía y el Carnegie Hall, instituciones que promueven el acceso a la música clásica y la formación artística de las nuevas generaciones. Con esta iniciativa, las entidades buscan fortalecer el intercambio cultural, fomentar el talento nacional y acercar propuestas de excelencia internacional al público dominicano.

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