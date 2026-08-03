Banco Popular y Fundación Sinfonía acercan la música del Carnegie Hall a la Ciudad Colonial

Bartolo García

El Banco Popular Dominicano, junto a la Fundación Sinfonía, respaldó la visita al país de la National Youth Orchestra 2 (NYO2) del Carnegie Hall, desarrollando un programa cultural y educativo que llevó a sus jóvenes músicos a recorrer la Ciudad Colonial y ofrecer conciertos en Santiago de los Caballeros y Santo Domingo, además de compartir experiencias con instrumentistas dominicanos.

La NYO2 está integrada por 90 jóvenes músicos estadounidenses, de entre 14 y 16 años, quienes forman parte de un programa de formación artística impulsado por el Carnegie Hall. En esta gira de verano 2026, la agrupación es dirigida por la maestra Mei-Ann Chen y cuenta con la participación de la reconocida violinista Tessa Lark como solista invitada.

Las actividades comenzaron con un flashmob o presentación sorpresa que inició en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y se extendió por la Plaza de España, el Parque Colón y el Palacio Consistorial, donde los jóvenes interpretaron diversas piezas musicales para el público que recorría la Ciudad Colonial.

Durante la intervención, los asistentes disfrutaron de un variado repertorio que incluyó obras clásicas y contemporáneas como “Hips Don’t Lie”, de Shakira; la “Fanfarria de la Filarmónica de Viena”, de Richard Strauss; “Libertango”, de Astor Piazzolla; composiciones de Jacques Ibert y una interpretación de Steve Reich, acercando la música sinfónica a nuevos públicos mediante un formato dinámico y espontáneo.

El vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Banco Popular, José Mármol, destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso de la entidad con la economía naranja, promoviendo las industrias culturales y creativas, además de impulsar la educación y la cultura como herramientas de transformación social y desarrollo del talento juvenil.

Como parte de la agenda, la National Youth Orchestra 2 ofrecerá dos conciertos en el país: uno en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago, y otro en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo. En ambas presentaciones, jóvenes músicos dominicanos compartirán escenario con los integrantes de la orquesta estadounidense, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y experiencias musicales.

La visita de la NYO2 forma parte de la colaboración entre el Banco Popular, la Fundación Sinfonía y el Carnegie Hall, instituciones que promueven el acceso a la música clásica y la formación artística de las nuevas generaciones. Con esta iniciativa, las entidades buscan fortalecer el intercambio cultural, fomentar el talento nacional y acercar propuestas de excelencia internacional al público dominicano.