Protestan en el Alto Manhattan por operativos de ICE en comunidad inmigrante

La presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan, generó alarma entre residentes y miembros de la comunidad inmigrante, especialmente de origen dominicano, quienes expresaron preocupación por los recientes operativos realizados en la zona.

Según los reportes, los agentes se desplegaron en la intersección de la avenida Seaman con la calle Isham, donde algunos vecinos protestaron por su presencia. Durante el incidente, los oficiales utilizaron gas pimienta para dispersar a manifestantes, aunque no se reportaron detenciones en ese lugar. En otros puntos de la ciudad, sin embargo, sí se realizaron arrestos durante operativos migratorios.

Como respuesta a estas acciones, más de 120 personas participaron en una manifestación convocada por funcionarios electos, activistas y organizaciones comunitarias, quienes expresaron su rechazo al incremento de los operativos de ICE en el Alto Manhattan y pidieron mayor protección para las comunidades inmigrantes.

Durante la concentración, la concejal Carmen De La Rosa calificó como inaceptable la presencia de agentes migratorios en una comunidad con una alta población de inmigrantes, señalando que estas acciones generan preocupación entre las familias y afectan el ambiente de seguridad en los barrios.

También intervinieron el asambleísta Manny De Los Santos, representantes del senador estatal Robert Jackson, el defensor del pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, así como dirigentes comunitarios y miembros de organizaciones sociales, quienes resaltaron la tradición inmigrante de Inwood y manifestaron su rechazo a las tácticas empleadas durante los operativos.

Los organizadores anunciaron que continuarán desarrollando talleres informativos y entrenamientos de respuesta rápida para orientar a los residentes sobre sus derechos y la forma adecuada de documentar las actuaciones de las autoridades migratorias. Además, promovieron una línea telefónica de asistencia para brindar apoyo a las personas que enfrenten este tipo de situaciones.

Los participantes advirtieron que la presencia de ICE en Inwood podría representar un aumento de los operativos migratorios en la ciudad de Nueva York. En ese contexto, reiteraron su llamado a mantener la organización comunitaria, fortalecer la orientación legal y continuar defendiendo los derechos de la población inmigrante.

Con información de Ramón Mercedes