Luis Henry Molina y Nancy Salcedo no buscarán un nuevo período en la Suprema Corte; CNM inicia proceso de evaluación

Bartolo García

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, aprobó el cronograma que regirá el proceso de evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo período constitucional concluyó el pasado 3 de abril.

La aprobación del calendario tiene como finalidad organizar las distintas etapas del proceso conforme a lo establecido en la Constitución de la República y la Ley 138-11, garantizando el debido proceso, la transparencia y el cumplimiento de los plazos previstos para la evaluación de los magistrados.

Durante la sesión, celebrada en el Palacio Nacional, participaron los integrantes del CNM, entre ellos el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la jueza y secretaria del CNM, Nancy Salcedo; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez.

Al concluir la reunión, la secretaria del CNM, Nancy Salcedo, y el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, informaron que el cronograma provisional se desarrollará del 7 de agosto al 23 de octubre de 2026. El proceso incluirá una segunda fase de postulaciones abiertas al público una vez se determinen las posibles vacantes, además de entrevistas de evaluación que serán realizadas de forma pública, conforme al Reglamento 2-25 del organismo.

Uno de los hechos más relevantes de la jornada fue el anuncio del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y de la magistrada Nancy Salcedo Fernández, quienes comunicaron oficialmente su decisión de no repostularse para un nuevo período como jueces del alto tribunal, al considerar concluida una etapa de servicio dentro del Poder Judicial.

Ambos magistrados presentaron su decisión de manera voluntaria mediante cartas depositadas durante la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. En sus comunicaciones expresaron gratitud por la oportunidad de servir al país y manifestaron su confianza en la continuidad y el fortalecimiento institucional de la justicia dominicana.

Con la aprobación del cronograma y el inicio formal del proceso de evaluación, el Consejo Nacional de la Magistratura avanza en la renovación y fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y de las disposiciones legales que rigen la selección y permanencia de los jueces del máximo tribunal del país.