Expo Vega Real 2026 cierra con millonarias ventas y exitosos acuerdos comerciales

Bartolo García

La Expo Vega Real 2026 concluyó con éxito su trigésima edición, dejando como resultado importantes acuerdos comerciales y millones de pesos en ventas de productos y servicios. La feria, organizada por la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, reafirmó su posición como uno de los eventos multisectoriales más relevantes del país.

La edición de este año estuvo dedicada al Ministerio de Deportes y Recreación, bajo la gestión del ingeniero Kelvin Cruz, y desarrolló un amplio programa que combinó exhibiciones comerciales, actividades empresariales, conferencias y eventos deportivos, fortaleciendo la proyección económica y social de la provincia.

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, Odil Morilla, agradeció el respaldo de las empresas patrocinadoras, los miembros de la institución y el público que asistió de manera masiva a la feria. Destacó que alcanzar 30 años de celebración demuestra la confianza que el sector empresarial deposita en este evento.

Durante la feria sobresalieron las ventas en sectores como consumo masivo, bienes raíces, banca, ganadería y automóviles, además de generar oportunidades de negocios, alianzas estratégicas y espacios de networking entre empresarios, inversionistas e instituciones públicas y privadas.

El programa también incluyó actividades deportivas como torneos de pádel, baloncesto, ajedrez, voleibol, judo y dominó, además de la carrera 5K Glow Runner, organizada a beneficio de la Fundación Dios Me Hizo Bella, entidad que brinda apoyo a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Asimismo, la Orquesta Juvenil del Colegio Eugenio María de Hostos ofreció un concierto que destacó el talento artístico de la juventud vegana.

La inauguración fue encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, ocasión en la que Odil Morilla solicitó al Gobierno la realización de un Consejo de Gobierno en La Vega para abordar las principales necesidades de la provincia. La edición 2026 tuvo como presidenta de la feria a la empresaria Icelsa García, CEO de Heriberto Holding Group, empresa que participó activamente en la cobertura y difusión del evento.

Bajo el lema “El corazón deportivo y comercial del país late en La Vega”, la feria reunió a más de 150 empresas e instituciones, además de desarrollar un exitoso ciclo de conferencias con figuras como Pamela Sued, Juan Roberto Musa y Melissa Pol. Con esta edición, Expo Vega Real reafirmó su importancia como plataforma para impulsar el comercio, promover el emprendimiento y fortalecer el desarrollo económico de la provincia y del país.