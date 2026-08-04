Juan Luis Guerra se une al Festival Presidente 2026 y fortalece su cartelera artística

El cantautor dominicano se convierte en el quinto artista confirmado para el esperado regreso del evento, junto a Don Omar, Beéle, Milly Quezada y Dalvin La Melodía

Bartolo García

La Cervecería Nacional Dominicana, a través de su marca Presidente, anunció este martes la incorporación de Juan Luis Guerra al Festival Presidente 2026, consolidando una cartelera que reúne a destacados exponentes de distintos géneros musicales y generaciones para el esperado regreso del evento.

Con esta confirmación, el reconocido artista dominicano se suma a Don Omar, Beéle, Milly Quezada y Dalvin La Melodía, elevando a cinco el número de figuras anunciadas oficialmente para el festival. La organización informó que continuará revelando nuevos nombres de manera progresiva a través de las plataformas digitales de Presidente.

Considerado uno de los principales embajadores de la música dominicana a nivel internacional, Juan Luis Guerra fortalece la propuesta artística del festival, que regresará al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte bajo la producción de SD Concerts y con el patrocinio de Scotiabank y Visa, incorporando un formato multiescenario para enriquecer la experiencia del público.

La organización destacó que el Festival Presidente forma parte de la estrategia de inversiones de la Cervecería Nacional Dominicana para impulsar el desarrollo económico, cultural y turístico del país. En ese sentido, el presidente de la empresa, Fabián Suárez, afirmó que el evento representa un motor para dinamizar la economía y proyectar el talento dominicano ante el mundo.

Asimismo, la empresa señaló que el impacto del festival ya comienza a sentirse mediante iniciativas como “Miércoles de Festival”, activaciones en fiestas patronales y el patrocinio de diversas actividades, beneficiando sectores como la hotelería, el transporte, la gastronomía, la producción artística y más de 56,000 puntos de venta vinculados a la compañía.

Como parte de su organización, el festival implementará un modelo integral de responsabilidad social y sostenibilidad, que incluirá espacios para emprendedores, oferta gastronómica variada, rutas adaptadas para personas con discapacidad, puntos de hidratación, gestión de residuos, controles de aforo y protocolos de seguridad para los asistentes.

La organización informó que la venta oficial de las boletas será anunciada en los próximos días e invitó al público a seguir las plataformas digitales de Presidente para conocer las próximas revelaciones del line-up y las experiencias que formarán parte del regreso de uno de los festivales musicales más importantes de la República Dominicana.