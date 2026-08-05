Seaboard entrega más de 700 kits a la delegación dominicana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Bartolo García

Con el respaldo de Seaboard Energía Limpia, la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Dominicano (COD) inició la entrega de más de 700 kits destinados a los atletas, entrenadores y técnicos que integran la delegación dominicana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Screenshot

La iniciativa tiene como propósito reconocer el esfuerzo de quienes representan a la República Dominicana en la principal competencia deportiva de la región, al tiempo que fortalece el sentido de pertenencia y brinda artículos de utilidad para el desarrollo de sus actividades durante el evento.

Cada kit está compuesto por una gorra, un polo, un termo para agua, un llavero y un bulto de mano, elementos diseñados para acompañar a los integrantes de la delegación durante su participación en la cita deportiva.

Screenshot

La entrega forma parte de las acciones impulsadas por la Comisión de Atletas del COD en beneficio de los deportistas, gracias al respaldo de Seaboard Energía Limpia, empresa que ha mantenido su apoyo a distintos programas e iniciativas orientadas al bienestar y crecimiento del deporte nacional.

A través de un comunicado, Seaboard destacó que los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 representan una oportunidad para promover la integración regional, así como valores como el esfuerzo, la disciplina y la excelencia que distinguen a los atletas participantes.

Screenshot

La empresa también felicitó a deportistas, entrenadores, voluntarios y organizadores por hacer posible esta celebración deportiva, reafirmando su compromiso con iniciativas que promueven el bienestar, el trabajo en equipo y el desarrollo sostenible, al tiempo que expresó sus mejores deseos de éxito para todas las delegaciones.

Por su parte, la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Dominicano agradeció el respaldo de Seaboard Energía Limpia y destacó que este tipo de acciones contribuyen de manera positiva al desempeño de los atletas dominicanos, fortaleciendo el apoyo que reciben para representar con orgullo al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.