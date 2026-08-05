UCSD resalta el papel estratégico de las Relaciones Públicas en el entorno actual

Bartolo García

La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) reunió a destacadas profesionales de la comunicación durante el panel “Relaciones Públicas como carrera: retos y oportunidades reales”, un espacio académico en el que se analizaron las principales competencias que demanda el ejercicio moderno de esta profesión.

Durante la actividad, las especialistas Elaine Nivar, Elena Crespo y Alicia Puello, bajo la moderación de la experta en comunicación estratégica Naivi Frías, coincidieron en que el profesional de las Relaciones Públicas debe desarrollar habilidades como el liderazgo, el pensamiento estratégico, la gestión de nuevas tecnologías y el manejo efectivo de crisis.

La UCSD explicó que el encuentro fue organizado con el propósito de fortalecer la formación de los estudiantes y propiciar un intercambio de experiencias entre futuros profesionales y expertas con amplia trayectoria en los sectores público y privado.

Las panelistas resaltaron la importancia de la comunicación estratégica, la construcción de una sólida reputación institucional y el fortalecimiento de las relaciones con los diferentes públicos, competencias que consideran esenciales para responder a las exigencias del mercado laboral actual.

Asimismo, enfatizaron que los relacionistas públicos deben estar preparados para gestionar situaciones de crisis, especialmente en el entorno digital, y dominar las herramientas transmedia para comunicar de forma efectiva a través de múltiples plataformas y llegar a los distintos grupos de interés.

Las expositoras también coincidieron en destacar el valor del networking como una herramienta clave para crear oportunidades profesionales, al tiempo que exhortaron a los estudiantes a apostar por una formación continua, multidisciplinaria y al fortalecimiento de sus habilidades blandas, manteniéndose actualizados sobre las tendencias de la comunicación y el ámbito corporativo.

La directora de la Escuela de Comunicación Social, Odalis Castillo, y la maestra Ivonne Soriano, organizadoras del evento, reafirmaron el compromiso de la UCSD con una formación integral que prepare a los futuros comunicadores para enfrentar los desafíos del mercado. El panel, celebrado en la Biblioteca Octavio Antonio Cardenal Beras Rojas, reunió a estudiantes, docentes e invitados interesados en conocer las nuevas tendencias y oportunidades de las Relaciones Públicas.