Codia Regional Norte elige nueva directiva en una jornada marcada por alta participación

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Regional Norte, celebra este miércoles su proceso electoral para escoger la nueva directiva que encabezará la institución durante el período 2026-2027, en una jornada que ha contado con una notable asistencia de profesionales desde tempranas horas.



El proceso se desarrolla en un ambiente de normalidad y organización, con la participación de ingenieros, arquitectos y agrimensores que ejercen su derecho al voto para definir el futuro liderazgo del gremio en la región norte del país.



La plancha número 1 está integrada por el arquitecto Juan García, junto a Jonathan Hernández, Brando Masiel, Yeraldin Vásquez y Cristian Ayala, quienes presentan su propuesta para dirigir la institución durante los próximos dos años.



Por su parte, la plancha número 2 la conforman la arquitecta Abigail Gómez, acompañada de José Brito, José Hernández, Raquel Estrella y Pedro Rodríguez, quienes también aspiran a ocupar la dirección del Codia Regional Norte.



En tanto, la plancha número 3 está encabezada por el agrimensor Rafael Chávez, e integrada además por Zoveida Peralta, Miguel Ureña, Daniela Reyes y Johan Vásquez, completando así las tres opciones disponibles para los votantes.



De acuerdo con los estatutos y las disposiciones del organismo comicial, las votaciones iniciaron a las 9:00 de la mañana, horario establecido para el inicio oficial de la jornada electoral.



Las autoridades responsables del proceso informaron que el certamen se desarrolla con total normalidad, garantizando el cumplimiento de las normas establecidas para asegurar la transparencia y el orden durante las elecciones.



Se espera una alta participación de los profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura, reflejando el interés de los miembros del Codia Regional Norte en elegir a la directiva que tendrá la responsabilidad de representar al gremio durante el período 2026-2027.