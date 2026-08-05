Gobierno entrega 926 nuevas aulas y acelera construcción para el próximo año escolar

Bartolo García

El Gobierno informó que, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación (MINERD), ha entregado 926 nuevas aulas y mantiene un ritmo acelerado de construcción para alcanzar la meta de 1,500 espacios educativos antes del inicio del año escolar 2026-2027, previsto para el próximo 24 de agosto, beneficiando a más de 500 mil estudiantes.

La institución explicó que, además de las nuevas aulas, se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento correctivo en 14,664 aulas, distribuidas en 1,451 centros educativos, mediante el Plan “24/7-365”, con el objetivo de garantizar instalaciones seguras y funcionales para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Durante un encuentro con la prensa, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, informó que las obras se ejecutan por instrucciones del presidente Luis Abinader y bajo la coordinación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, e incluyen la construcción de aulas para educación inicial y básica, liceos, politécnicos, estancias infantiles, aulas modulares y techados deportivos escolares.

Herrera destacó que, hasta la fecha, se han entregado 23 obras educativas en distintas provincias, como parte del plan de expansión de la infraestructura escolar, cuyo propósito es fortalecer las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en todo el territorio nacional.

El funcionario señaló que el despliegue del Plan “Aulas 24/7-365” representa un hito para el sistema educativo público, al concentrar esfuerzos para garantizar que los centros educativos estén listos para recibir a los estudiantes al concluir el período de vacaciones escolares.

Asimismo, informó que el Gobierno destinó más de RD$4,600 millones para la construcción, rehabilitación y terminación de planteles escolares, recursos adjudicados mediante el Proceso de Rehabilitación, Mantenimiento y Terminación de Centros Escolares (PROTCES) y cuatro sorteos realizados conforme a la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, promoviendo la transparencia y la participación de contratistas de los sectores público y privado.

El director de la DIE afirmó que la planificación, la eficiencia y la transparencia han sido pilares fundamentales para avanzar en la mejora de la infraestructura educativa. Agregó que las intervenciones del programa de Mantenimientos Correctivos “24/7-365” priorizan los planteles que presentaban mayores niveles de deterioro, con el propósito de ofrecer espacios adecuados y de calidad para el desarrollo del próximo año escolar.