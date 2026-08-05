Abinader reconoce a más de 170 jóvenes destacados por su talento en ciencia y tecnología

Bartolo García

El presidente Luis Abinader encabezó este martes la entrega de reconocimientos a más de 170 estudiantes de 25 provincias del país que sobresalieron en el concurso “Buscamos el Talento del Futuro”, una iniciativa del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) orientada a promover las vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) entre estudiantes de sexto de secundaria de politécnicos.

Durante el acto, celebrado en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, resaltó la importancia de fortalecer la formación en disciplinas STEM para preparar a la juventud frente a las nuevas demandas del mercado laboral y los retos de la transformación digital.

Gómez Mazara afirmó que la educación y la preparación constituyen herramientas fundamentales para abrir oportunidades y superar barreras. Asimismo, exhortó a los estudiantes a mantenerse enfocados en sus metas y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades mediante el conocimiento y la innovación.

El funcionario destacó además que, en menos de dos años de gestión, el Indotel ha distribuido 130 mil equipos tecnológicos en todo el territorio nacional, como parte de su estrategia para ampliar la inclusión digital y fortalecer las oportunidades de capacitación de miles de dominicanos.

Los estudiantes reconocidos presentaron propuestas innovadoras para contribuir a la solución de distintos desafíos nacionales mediante el uso de la ciencia y la tecnología, demostrando creatividad, pensamiento crítico y capacidad para aplicar sus conocimientos a problemas reales.

Como reconocimiento a su desempeño, los jóvenes recibieron computadoras portátiles de última generación, herramientas que contribuirán a fortalecer su formación académica, ampliar el acceso a recursos tecnológicos y continuar desarrollando habilidades digitales.

En representación de los ganadores, la estudiante Ashley Jiménez agradeció al presidente Luis Abinader, al Indotel y a Guido Gómez Mazara por impulsar iniciativas que promueven el talento joven y generan nuevas oportunidades de aprendizaje e innovación. Destacó que los equipos entregados representan una puerta para seguir desarrollando proyectos que aporten al crecimiento del país.

El concurso, desarrollado por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) e impulsado por Darían Vargas, impactó a más de 170 estudiantes de 25 provincias, reafirmando el compromiso del Indotel con la promoción del talento juvenil, la reducción de la brecha digital y la formación de una nueva generación de líderes capaces de impulsar la innovación y la transformación tecnológica de la República Dominicana.