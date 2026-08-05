Tuto Tavárez

Los atletas de Santiago en losJuegos Santo Domingo 2026

(XIX)

Alberto Ramos (Ciclismo) : Nacido el 25 de mayo de 1992, en Santiago de los Caballeros , es un ciclista dominicano . Compite principalmente en su país natal y en Estados Unidos.

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Durante la temporada 2017, Alberto Ramos se convirtió en doble campeón de ciclismo en pista de la República Dominicana , al ganar tanto la prueba de velocidad individual como la del kilómetro.

Alberto Ramos

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También ganó una etapa de la Vuelta a la Independencia Nacional , parte del UCI America Tour .

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Tres años después, terminó segundo en el campeonato de contrarreloj de la República Dominicana También representó a su país en los Campeonatos Panamericanos de 2022 , que se celebrarán en Argentina.

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En marzo de 2024ganó otra etapa de la Vuelta a la Independencia Nacional . Sin embargo, esta edición no formaba parte del calendario de la UCI.

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Comportamiento por año : 2017 6ta etapa de la Vuelta a la Independencia Nacional. 2020 Segundo puesto en el campeonato de contrarreloj de la República Dominicana. 2021 Copa Cero de Oro.

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2022 Clásico de CRCA Dave Jordan en Central Park. 2023 2º en el Criterium Histórico de Riverton. 2024 Quinta etapa de la Vuelta a la Independencia Nacional. Etapa 2 del Tour de Nicaragua (contrarreloj por equipos).

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2025Cuarta etapa de la Gira por la Paz. 6ta etapa de la Vuelta a la Independencia Nacional . 8va etapa de la Vuelta a Chiriquí . 2026 Campeón de carreras en ruta de la República Dominicana

Clasificación mundial.

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Detrás de los éxitos de Alberto Ramos ha un equipo de hombres que trabaja fuertemente con él.

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Podemos destacar al excampeón de esta disciplina Wendy Cruz, ahora como Director Técnico y cabeza de la Asocición de Ciclismo de Santiago.

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Y Adelin Cruz, quien se encarga de preparar las muchachas que conforman el equipo de ciclismo femenino de la Ciudad Corazón.

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Ahora, con una herencia de dos pistas, una de BMX Racing y otra de Mountain Bike, el deporte de los pedales debe tener un gran crecimiento Santiago y zona del Cibao.

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SQUEEZE PLAY : No confundir a alberto Ramos con el berga Albert Ramon, también ciclista con más de 50 victorias en su carrera…¿Falta mucho para el 27 de febrero ?Melvin Marcelino, el pupilo de Cheo Pérez ganó bronce en los 100 metros…Ese es producto de la Barranquita…La final del Baloncesto Nacional de Puerto Rico será entre Vaqueros y Santeros…Los Vaquros tienen a Jassel Pérez…Los Santeros tienen a los dominicanos Rigoberto « Vikingo » Mendoza y Joel Soriano…Tendremos quisqueyanos campeones, gane quien gane…El boxeador cubano que promocionan como Julio César De la Cruz, es La Cruz, no De la Cruz…La Cruz estuvo en la Copa Independencia de Boxeo, este mismo año y conversando con él nos hizo la aclarción…El lanzador Antonio Santos llegó a 10 victorias en la Liga Mexicana de Béisbol…Ese récord de 10-3 es buenísimo en una liga de tanto bateo…En la pelota dominicana Antonio Santos pertenece a los Gigantes del Cibao…El nuevo apodo de Aderlin Rodríguez es Aderking…El Rey Ader…William Valdez cumpleaños este miércoles 5 de agosto…Me dijo su hijo David, que su papá William cumple 35 años…Quizás quiso decir 53, porque David es el Rey…El colombiano Angel Barajas de gimnasia es una especie de Marileidy Paulino en atletismo…Barajas ganó el oro en Santo Domingo 2026…Es un virtuoso de este deporte…Ganó dos medallas de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de gimnasia artistica…Y ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París…Me contaba « Mi Bola de Cristal Empañada », que, la canción Bésame mucho, es un bolero escrito por la gran pianista de formación clásica y comporitora mexicana Consuelito Velázquez, compuso la partitura con 16 años y, según ella misma, reveló que aunaun no había recibido ningún beso apasionado de amor…Por hoy, out 27.