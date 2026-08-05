Junior Noboa destaca respaldo del Gobierno al éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Bartolo García

El Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, resaltó el respaldo brindado por el Gobierno para la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al considerar que el evento ha demostrado la capacidad de la República Dominicana para organizar competencias deportivas de alto nivel.

Noboa aseguró que el éxito alcanzado en la organización de los juegos responde al compromiso asumido por el presidente Luis Abinader, quien impulsó la preparación de los escenarios deportivos y apoyó de manera integral a la delegación dominicana durante todo el proceso.

El funcionario calificó de extraordinaria la celebración del evento y destacó que la República Dominicana ha evidenciado su potencial para montar competencias de clase mundial. Asimismo, señaló que el deporte constituye una herramienta para fortalecer la identidad nacional y promover el desarrollo del país.

El Comisionado también valoró el impacto del remozamiento de las principales instalaciones deportivas, las cuales reciben a más de 6,200 atletas de 37 países, destacando que estos espacios cuentan con las condiciones necesarias para albergar eventos internacionales de gran magnitud.

Finalmente, Junior Noboa felicitó a las instituciones que participaron en la organización de los juegos y agradeció el respaldo de la fanaticada dominicana, así como la participación de las delegaciones internacionales, cuya presencia ha contribuido al éxito de esta importante cita deportiva regional.