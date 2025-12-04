ETED programa intervención técnica para reforzar la infraestructura eléctrica en San Juan

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) anunció que este viernes 5 de diciembre llevará a cabo una jornada de mantenimiento preventivo en la línea de transmisión 69 kV San Juan II – Sabana Yegua.

La intervención, que se realizará en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, forma parte del plan de mejoras permanentes que la institución ejecuta para fortalecer la red nacional de transmisión.

Los trabajos consisten en la sustitución de estructuras que presentan deterioro, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema y prevenir fallas que puedan afectar el servicio eléctrico en la región Sur.

La ETED informó que, durante el desarrollo de estas labores, la comunidad de Güanito, localizada en la provincia San Juan, experimentará una interrupción temporal en el suministro.

La entidad explicó que estas intervenciones requieren maniobras técnicas que obligan a desenergizar segmentos específicos de la línea para asegurar la protección del personal que trabaja en el terreno.

Asimismo, resaltó que la sustitución de estructuras obedece a evaluaciones continuas que se realizan a lo largo de todo el sistema de transmisión para identificar puntos vulnerables y corregirlos antes de que se conviertan en averías de mayor impacto.

La ETED aseguró que este tipo de trabajos preventivos reduce la probabilidad de fallas inesperadas, especialmente en zonas donde la carga eléctrica ha aumentado durante los últimos años.

La empresa reiteró que su prioridad es mantener un servicio continuo, estable y seguro, en línea con los estándares técnicos y de confiabilidad que exige la expansión energética del país.

En ese sentido, la institución destacó que las labores forman parte de un calendario nacional de mantenimiento que busca modernizar la infraestructura y adecuarla al crecimiento de la demanda.

La empresa también recordó que estas acciones son fundamentales para cumplir con su misión de operar un sistema robusto, capaz de responder con eficiencia ante fenómenos atmosféricos, sobrecargas o situaciones de riesgo.

La ETED solicitó la comprensión de los residentes de Güanito y de todos los usuarios vinculados a la línea, asegurando que se trabajará con la mayor agilidad posible para restablecer el servicio dentro del horario previsto.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia y la comunicación oportuna, informando con antelación cada intervención que pueda impactar el servicio de transmisión.

Finalmente, la empresa agradeció el apoyo de las comunidades y reiteró que continuará impulsando acciones preventivas que garanticen un suministro eléctrico más confiable para toda la población.