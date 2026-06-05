Miles de católicos llenan las calles en una multitudinaria celebración de Corpus Christi

Bartolo García

SANTO DOMINGO. Miles de fieles católicos participaron este jueves en la celebración de la Solemnidad de Corpus Christi 2026, una de las festividades más importantes de la Iglesia Católica, organizada por la Arquidiócesis de Santo Domingo bajo el lema “Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes” (Lc 22,19).

Sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos se unieron en procesiones y celebraciones eucarísticas realizadas en distintas localidades, expresando públicamente su fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, considerada el centro de la vida cristiana.

La principal actividad en el Distrito Nacional inició con una procesión desde la Casa San Pablo hasta el Auditorio del Colegio Quisqueya, donde se celebró una solemne misa presidida por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo.

Durante su homilía, monseñor Morel destacó que la Eucaristía constituye el mayor regalo dejado por Jesucristo a su Iglesia, al tiempo que exhortó a los fieles a fortalecer su relación con Dios mediante la adoración y la participación frecuente en el sacramento de la Comunión.

El prelado también llamó a traducir la experiencia eucarística en acciones concretas de servicio y compromiso social, señalando desafíos que afectan a la sociedad como la violencia, la corrupción, los feminicidios, el narcotráfico y la falta de respeto a la dignidad humana.

Mientras tanto, en Bayaguana, cientos de creyentes recorrieron las calles desde la Iglesia San Juan Bautista hasta el Santuario Santo Cristo de los Milagros, donde la Eucaristía fue presidida por monseñor Francisco Ozoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y Primado de América. Similares manifestaciones de fe se realizaron en Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte.

La Iglesia recordó que la festividad de Corpus Christi honra la presencia de Cristo en el pan y el vino consagrados, doctrina que sustenta la fe católica en la Eucaristía. Asimismo, destacó que las tradicionales procesiones simbolizan el deseo de llevar a Jesús Sacramentado a las comunidades y hogares.

La Arquidiócesis de Santo Domingo agradeció la participación de los fieles, así como el respaldo de instituciones, organismos de seguridad, voluntarios y medios de comunicación, reafirmando que esta celebración representa un signo de unidad, esperanza y comunión para toda la sociedad dominicana.

#eljacaguero #CorpusChristi #IglesiaCatólica #ArquidiócesisSD #FeCatólica #Eucaristía #SantoDomingo #JesúsSacramentado #CorpusChristi2026