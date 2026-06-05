Abinader lleva inversiones y obras a las 32 provincias del país durante su gestión

Bartolo García

SANTO DOMINGO. El presidente Luis Abinader ha mantenido una presencia constante en todo el territorio nacional desde el inicio de su gestión en agosto de 2020, promoviendo una estrategia de gobierno basada en el contacto directo con las comunidades y la supervisión de obras en las 32 provincias del país, incluyendo municipios, distritos municipales y parajes rurales.

A lo largo de casi seis años de administración, el mandatario ha realizado recorridos frecuentes por diferentes regiones, con el objetivo de acercar las instituciones del Estado a la población y conocer de primera mano las necesidades de los distintos sectores sociales y productivos.

Durante estas visitas, Abinader ha sostenido encuentros con productores agropecuarios, empresarios, comerciantes, líderes comunitarios, juntas de vecinos, iglesias, jóvenes y autoridades locales, espacios que han servido para dar seguimiento a proyectos e identificar prioridades para cada territorio.

La gestión gubernamental ha estado acompañada por la inauguración y puesta en funcionamiento de cientos de obras de infraestructura, entre ellas carreteras, puentes, caminos vecinales, escuelas, liceos, hospitales, centros de diagnóstico, acueductos y sistemas de saneamiento, impactando tanto zonas urbanas como comunidades históricamente desatendidas.

Asimismo, el Gobierno ha impulsado programas de vivienda como Mi Vivienda y Familia Feliz, además de proyectos deportivos, parques, malecones, mercados, destacamentos policiales y obras de electrificación, dirigidos a mejorar la calidad de vida de miles de familias dominicanas.

Las regiones Norte, Sur, Este y la Línea Noroeste han sido escenarios recurrentes de estas jornadas de trabajo, especialmente en sectores vinculados a la producción agrícola. Según la Presidencia, este modelo de gestión busca fortalecer la cercanía con la población, supervisar la ejecución de políticas públicas y garantizar que las inversiones del Estado lleguen a todos los rincones del país.

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