Carnaval de Retorno celebra 30 años de legado y grandeza en el Paso Fino

SANTIAGO. El reconocido caballo Carnaval de Retorno, considerado una leyenda del Paso Fino dominicano, celebró sus 30 años de vida en medio de una emotiva actividad organizada por el empresario y deportista Arnulfo Gutiérrez y su familia, propietarios del ejemplar.

El destacado equino forma parte del Salón de la Fama de la Confederación Dominicana de Caballos de Paso Fino (ADOPASO), tras ser exaltado el 22 de marzo de 2025, como reconocimiento a una trayectoria llena de éxitos en competencias nacionales e internacionales.

Antes de recibir esta distinción, Carnaval de Retorno ya había alcanzado la prestigiosa categoría de “Fuera de Concurso”, reservada para ejemplares de desempeño excepcional dentro del mundo del Paso Fino.

Arnulfo Gutiérrez con Carnaval de Retorno

A lo largo de su carrera, el caballo acumuló importantes premios y reconocimientos, guiado por su montador Carlos Manuel Gutiérrez, consolidándose como uno de los ejemplares más admirados y exitosos de su generación.

Como es tradición cada año, la familia Gutiérrez Polanco celebró el cumpleaños del ejemplar con una actividad especial que incluyó pastel, globos y otros detalles festivos. “Esta es una celebración especial porque Carnaval de Retorno cumple 30 años, que es mucho para un caballo”, expresó Arnulfo Gutiérrez.

Nacido el 2 de junio de 1996, hijo de Retorno del Ocho y Anfitriona de Capuchino, Carnaval de Retorno continúa siendo un símbolo de excelencia ecuestre. Su longevidad refleja los cuidados, la atención veterinaria y la dedicación que ha recibido durante toda su vida, convirtiéndose en un verdadero orgullo para la familia Gutiérrez y para el mundo del Paso Fino dominicano.

Con información de Tuto Tavárez

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