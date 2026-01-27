Soraya Suárez impulsa agenda regional para erradicar el hambre desde el ámbito parlamentario

Bartolo García

La diputada Soraya Suárez, representante del Partido Revolucionario Moderno, continúa consolidando su liderazgo regional al encabezar iniciativas parlamentarias orientadas a la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.

En su rol como Coordinadora Regional de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, Suárez lideró la agenda de trabajo del Encuentro de Planificación y Coordinación Parlamentaria contra el Hambre, celebrado recientemente en las ciudades de Santiago y Valparaíso, en Chile.

Durante este espacio de articulación regional, la legisladora dominicana encabezó delegaciones parlamentarias y coordinó esfuerzos junto a organismos internacionales, con el objetivo de avanzar en una agenda legislativa común que garantice el derecho a la alimentación y una nutrición adecuada.

A lo largo de tres intensas jornadas de trabajo, Suárez participó en diálogos estratégicos con representantes de distintos parlamentos, donde subrayó la urgencia de implementar políticas públicas que aseguren el acceso equitativo a los alimentos, especialmente en las poblaciones más vulnerables.

La diputada resaltó que combatir el hambre no solo es una prioridad social, sino también una condición indispensable para el desarrollo sostenible, la estabilidad democrática y la reducción de las desigualdades estructurales en la región.

Uno de los principales logros del encuentro fue la consolidación del denominado “Pacto por la Alimentación”, una iniciativa regional que ya ha sido suscrita por varios países y que busca fortalecer los marcos legales y las políticas públicas contra la inseguridad alimentaria.

Suárez informó que este pacto podría ser trasladado próximamente a la República Dominicana, como parte de los esfuerzos legislativos destinados a robustecer la respuesta nacional frente al hambre y la malnutrición.

En ese contexto, destacó el compromiso asumido por el Estado dominicano con metas concretas en esta materia, citando el objetivo de alcanzar la condición de Hambre Cero para el año 2026.

La legisladora señaló que esta meta nacional debe traducirse en acciones reales, sostenibles y medibles, que impacten directamente a las comunidades en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Más allá de su proyección internacional, Soraya Suárez ha mantenido una agenda legislativa activa en el Congreso Nacional, enfocada en la transparencia, la ética pública y la defensa de los derechos ciudadanos.

Asimismo, ha sido una voz firme en favor del fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la integridad en la vida política, tanto dentro de su organización partidaria como en el ámbito público nacional.

A través de sus plataformas digitales, la diputada promueve un diálogo constante con la ciudadanía, destacando la importancia del trabajo colaborativo, la participación responsable y el control social como pilares de una democracia sólida.

Suárez sostiene que la lucha contra el hambre requiere no solo voluntad política, sino también alianzas estratégicas entre gobiernos, parlamentos, sociedad civil y organismos internacionales.

La participación de la diputada en este encuentro regional reafirma su compromiso con la construcción de políticas públicas inclusivas, orientadas a garantizar el bienestar social, la igualdad de oportunidades y el derecho universal a una alimentación digna y saludable.