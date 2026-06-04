Tuto Tavárez

La Concacaf dio a conocer el calendario de la Copa del Caribe y el estadio del Cibao FC, vuelve a ser apetecido por los organizadores de este evento.

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La bombonera Naranja, también acogerá el fútbol masculino y femenino, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

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El más joven de los estadios de fútbol del Caribe, está como la niña Shirley Temple, quien era buscada con avidez por la industria cinematográfica de Hollywood, cuando solo tenía 6 años.

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Shirley Temple conquistó el público con sus rizos dorados y el estadio del Cibao FC, conquista a los amantes del fútbol, con sus asientos naranjas.

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El 4 de agosto, en la fase de grupos de la Copa del Caribe, concacaf, se medirán, Violette AC de Haití y Defence Force FC de Trinidad & Tobago, en la bombonera de Santiago.

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Al día siguiente 5 de agosto, en el mismo escenario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, chocarán Cibao FC y Cavalier FC de Jamaica.

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Picazo y estadio

Cibao FC saltará de nuevo al césped el 18 de agosto, con el campeón del CFU Club Shield, por definir.

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Mientras que Salcedo FC, por un asunto de cercanía, utilizará la bombonera de Moca 85, cuando tenga que jugar como local.

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El Cibao FC, es el benjamín de los estadios del Caribe, pero es el preferido de los clubes en los países que hay problemas de seguridad, como es el caso de Haití.

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El estadio del Cibao FC, fue la iniciativa de un grupo de empresarios y deportistas, encabezados por el ingeniero Manuel Estrella.

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En el primer picazo que se dio en 2014, figuran además de Estrella, Monseñor Agripino Núñez Collado, el ingeniero Félix “Felito” García, Mícalo Bermúdez, José Clase, Jorge Rolando Bauger y los dirigentes del momento en el fútbol Osiris y Ledesma.

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Por primera vez, un estadio de la República Dominicana, tuvo como alfombra verde, un césped artificial.

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Anterior, estaba el Félix Sánchez, edificado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974.

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Estadios como el Sylvio Castro, de Haití fue construido en 1953 y en el 1962, se edificaron el Nacional de Jamaica y Providence de Guyana.

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Sin ser quinceañera todavía, el estadio del Cibao FC, es un referente del Caribe.

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