Edesur fortalece red eléctrica en Azua con nuevos transformadores de distribución

Bartolo García

AZUA. Como parte de su programa de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, Edesur Dominicana instaló tres nuevos transformadores de distribución en el sector Quisqueya II, con el propósito de mejorar la continuidad y calidad del suministro energético en esa comunidad.

Los equipos, con capacidad de 25 kilovoltios-amperios (kVA), sustituyen transformadores existentes y fueron colocados en puntos estratégicos de la zona. Dos de ellos fueron instalados en la calle Guayacanes esquina Rafael Ortíz, mientras que el tercero fue ubicado en la calle La Escuela.

La distribuidora explicó que esta intervención permitirá una redistribución más eficiente de la carga eléctrica, optimizando el desempeño de la red y contribuyendo a ofrecer un servicio más estable a los residentes del sector.

Asimismo, destacó que la modernización de estos equipos ayudará a disminuir las posibilidades de interrupciones y averías, fortaleciendo la confiabilidad del sistema eléctrico en beneficio de los usuarios.

Edesur reafirmó que estos trabajos forman parte de su compromiso de continuar invirtiendo en mejoras que permitan ofrecer un servicio energético más eficiente, seguro y de mayor calidad a las comunidades de su área de concesión.

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