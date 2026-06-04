República Dominicana cierra LatinoSan 2026 consolidada como referente regional en saneamiento

Bartolo García

PUNTA CANA.– La VII Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LatinoSan 2026) concluyó en República Dominicana con un firme llamado a fortalecer la cooperación regional en materia de agua y saneamiento. Durante el acto de clausura, el director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnaud, y el ministro de Salud, Víctor Atallah, reafirmaron el compromiso del Gobierno dominicano con el desarrollo de proyectos que garanticen salud, bienestar y calidad de vida para la población.

Al pronunciar las palabras de cierre, Arnaud destacó que la República Dominicana ha logrado posicionarse como un referente regional y mundial en saneamiento, reconocimiento que atribuyó al respaldo del presidente Luis Abinader y a las inversiones estratégicas realizadas en el sector durante los últimos años.

El funcionario resaltó especialmente la ejecución del Programa de Saneamiento Universal de Zonas Costeras y Turísticas, una iniciativa que contempla la intervención de 200 kilómetros de costa, considerada actualmente como uno de los proyectos de saneamiento más importantes de toda América. Según explicó, esta obra coloca al país en un sitial privilegiado a nivel internacional.

“Que hoy República Dominicana sea reconocida como referente en saneamiento no es producto de la casualidad, sino del liderazgo institucional y del compromiso del Gobierno con la correcta administración de los recursos públicos”, expresó Arnaud al agradecer el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de los organismos internacionales participantes.

Durante la conferencia, autoridades y expertos de distintos países intercambiaron experiencias sobre innovación, resiliencia y sostenibilidad en los sistemas de saneamiento, destacando el impacto que estos servicios tienen en la prevención de enfermedades, la protección ambiental y el desarrollo de las comunidades.

La edición 2026 marcó un hito al convertirse en la primera vez que República Dominicana alberga LatinoSan, consolidándose como escenario de diálogo regional para la búsqueda de soluciones sostenibles en agua y saneamiento. Además, se anunció que la próxima edición del evento se celebrará en Belice.

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