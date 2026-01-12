Mattel incorpora una Barbie con autismo a su colección de diversidad

Mattel Inc. presentó este lunes una Barbie autista, la más reciente incorporación a su línea de muñecas enfocada en la diversidad y la inclusión. Este nuevo modelo se suma a una colección que ya cuenta con Barbies con síndrome de Down, una Barbie ciega, muñecos con vitíligo y otras representaciones diseñadas para reflejar distintas realidades.

La empresa explicó que el desarrollo de la muñeca tomó más de 18 meses de trabajo y se realizó en colaboración con la Red de Autodefensa del Autismo, una organización sin fines de lucro dedicada a promover los derechos y la representación adecuada de las personas dentro del espectro autista. El propósito fue crear una Barbie que mostrara algunas de las formas en que las personas autistas perciben, procesan y se relacionan con su entorno.

El proceso no fue sencillo, ya que el autismo se manifiesta de manera muy diversa y muchos de sus rasgos no son visibles a simple vista. Así lo señaló Noor Pervez, gerente de participación comunitaria de la organización colaboradora, quien destacó que no existe una única forma de representar el autismo, aunque sí se pueden reflejar algunas de sus expresiones más comunes.

Entre los detalles del diseño, la muñeca presenta una ligera desviación en la mirada para simbolizar que algunas personas autistas evitan el contacto visual directo. Además, cuenta con muñecas y codos articulados, en reconocimiento a movimientos repetitivos como el aleteo de manos, utilizados por algunas personas para regular estímulos sensoriales o expresar emociones.

El vestuario también fue cuidadosamente pensado. Tras evaluar opciones de ropa ajustada y holgada considerando la sensibilidad al tacto o la necesidad de conciencia corporal el equipo optó por un vestido de corte A, con mangas cortas y falda suelta, que reduce el roce de la tela con la piel. La muñeca lleva zapatos planos para facilitar la estabilidad y el movimiento.

Cada Barbie autista incluye accesorios como un fidget spinner con anillo para el dedo, auriculares con cancelación de ruido y una tableta, inspirada en los dispositivos de comunicación que utilizan algunas personas autistas con dificultades para hablar.

La creación de esta muñeca también permitió a Mattel diseñar rasgos faciales inspirados en mujeres de origen indio, basándose en paneles de referencia y en empleados de la compañía en la India, con el objetivo de visibilizar a un grupo poco representado dentro de la comunidad autista.

Mattel recordó que en años recientes ha lanzado una Barbie con síndrome de Down, una muñeca que representa a personas con diabetes tipo 1, así como figuras con prótesis, audífonos, diferentes estaturas, tipos de cuerpo, tonos de piel y estilos de cabello.

“Barbie siempre ha buscado reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que pueden imaginar. Estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie autista como parte de ese compromiso continuo”, expresó Jamie Cygielman, directora global de muñecas de Mattel.

La nueva Barbie estará disponible desde este lunes en la tienda en línea de Mattel y en tiendas Target, con un precio sugerido de 11.87 dólares. En Walmart, su venta está prevista para iniciar en marzo.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos uno de cada 31 niños de ocho años ha sido diagnosticado con autismo. Las estadísticas indican además que la prevalencia es mayor en niños negros, hispanos, asiáticos e isleños del Pacífico, y que el diagnóstico es más de tres veces más frecuente en niños que en niñas.