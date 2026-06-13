Abinader motiva a estudiantes de Santiago a prepararse en inglés, tecnología y valores

El presidente destacó las inversiones en educación y llamó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades de formación para construir un mejor futuro

Bartolo García

Santiago.– El presidente Luis Abinader exhortó a los estudiantes dominicanos a fortalecer su formación en inglés, tecnología y valores, al considerar que estas herramientas son fundamentales para enfrentar los desafíos del futuro y alcanzar el éxito profesional y personal. El llamado fue realizado durante un encuentro con estudiantes meritorios de la Regional 08 de Educación, celebrado en el Centro Educativo Ana Josefa Jiménez, en Santiago Sur.

Durante un almuerzo-conversatorio con representantes de distintos distritos educativos de la provincia, el mandatario resaltó la importancia del aprendizaje continuo y la perseverancia. Asimismo, afirmó que el dominio del idioma inglés amplía las oportunidades de desarrollo y movilidad social, por lo que reiteró su interés de seguir impulsando una educación pública cada vez más bilingüe.

El jefe de Estado también motivó a los jóvenes a utilizar de manera responsable las nuevas tecnologías y el acceso a internet como herramientas de aprendizaje. En ese sentido, destacó la necesidad de desarrollar pensamiento crítico para identificar información veraz y combatir la desinformación que circula en las plataformas digitales.

Abinader subrayó además que el conocimiento debe estar acompañado de principios éticos y responsabilidad ciudadana. “El éxito depende de la persistencia. No importa las dificultades que se presenten; quien persevera y trabaja con dedicación tiene mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos”, expresó ante los estudiantes.

Durante la actividad, el mandatario destacó las inversiones realizadas por el Gobierno para fortalecer el sistema educativo, incluyendo la construcción y rehabilitación de centros escolares, la ampliación de la educación técnica, la expansión de la educación superior pública y el fortalecimiento del programa de transporte escolar gratuito TRAE. También anunció que para agosto serán entregadas unas 1,600 nuevas aulas en todo el país.

Las autoridades educativas informaron además que más del 60 % de los politécnicos serán equipados con nuevos laboratorios tecnológicos y especializados, mientras que numerosos liceos recibirán laboratorios de ciencias y computación. Como parte de estas iniciativas, se anunció la entrega de equipos tecnológicos a todos los estudiantes participantes en el encuentro.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que el Consejo Nacional de Educación aprobó la Estrategia Nacional de Educación en Competencias Digitales, Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, que comenzará a implementarse el próximo año escolar. Asimismo, Abinader invitó a los jóvenes a aprovechar programas como “Beca Tu Futuro” y las oportunidades de formación en áreas de alta demanda como ciberseguridad, inteligencia artificial, electrónica y electromecánica, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la juventud dominicana.