Brunson y Karl-Anthony Towns conducen a los Knicks a una corona histórica de la NBA

Jalen Brunson fue elegido MVP de las Finales tras una actuación memorable de 45 puntos, mientras que Karl-Anthony Towns se convierte en el primer jugador de ascendencia dominicana en conquistar un título con los Knicks

Bartolo García

Nueva York.– Los New York Knicks escribieron una de las páginas más gloriosas de su historia al conquistar su primer campeonato de la NBA en 53 años, derrotando 94-90 a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales. La victoria tuvo como principal protagonista a Jalen Brunson, quien anotó 45 puntos y fue reconocido con el trofeo Bill Russell al Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales.

Brunson, quien llegó a Nueva York en 2022 procedente de Dallas en medio de dudas y cuestionamientos, respondió de la mejor manera posible al liderar a la franquicia hasta la conquista del título. El base se adueñó del partido en el tramo decisivo, anotando 15 de sus 45 puntos en los últimos ocho minutos del encuentro, demostrando por qué es considerado uno de los jugadores más determinantes de la actualidad.

Cuando los Knicks más lo necesitaban, apareció “Captain Clutch”. Tras reducir la diferencia con tres tiros libres, Brunson continuó atacando el aro y provocando faltas para igualar el marcador. Más adelante, convirtió otros tres lanzamientos desde la línea para darle a Nueva York su primera ventaja desde los primeros minutos del juego.

Con el marcador empatado 88-88 y apenas 1:16 por jugarse, Brunson encestó una flotadora que devolvió la ventaja definitiva a los Knicks y encaminó a la franquicia hacia una celebración que millones de aficionados esperaron por más de cinco décadas.

La conquista también tuvo un sabor especial para la República Dominicana gracias a la destacada participación de Karl-Anthony Towns, jugador nacido en Estados Unidos de madre dominicana, quien fue una pieza fundamental durante toda la temporada y en la ruta hacia el campeonato. Towns aportó liderazgo, presencia defensiva y capacidad anotadora para complementar el trabajo de Brunson en una de las duplas más efectivas de la liga.

Además del título, Brunson continúa escalando posiciones entre los máximos anotadores de postemporada en la historia de los Knicks con 1,794 puntos, acercándose a leyendas como Patrick Ewing y Walt Frazier. Mientras tanto, Towns se consolida como uno de los jugadores de origen dominicano más exitosos en la NBA, siendo parte esencial de un equipo que devolvió la gloria al Madison Square Garden.

Con esta histórica coronación, Brunson y Karl-Anthony Towns quedan inmortalizados en la historia de los Knicks, una franquicia que vuelve a la cima del baloncesto mundial gracias a un grupo que combinó talento, carácter y determinación para poner fin a una de las sequías más largas en el deporte profesional estadounidense.