Atropello durante celebración del Orgullo en Berlín deja un muerto y varios heridos

Berlín, Alemania.– Un vehículo arrolló a varias personas durante las celebraciones del Orgullo LGBTQ en Berlín, dejando al menos una persona fallecida y varios heridos, según informaciones preliminares difundidas por medios internacionales y autoridades locales.

El incidente ocurrió la noche del sábado en las proximidades del parque Tiergarten y la Puerta de Brandeburgo, una zona céntrica de la capital alemana donde se encontraban numerosas personas participando en las actividades del Christopher Street Day. Equipos policiales y servicios de emergencia se trasladaron rápidamente al lugar.

La Policía de Berlín informó que varias personas resultaron heridas y que los servicios médicos comenzaron a prestar asistencia en la propia escena. En las primeras horas posteriores al hecho no se había precisado oficialmente la cantidad total de afectados ni la gravedad de todas las lesiones.

Personal de emergencia en el lugar del incidente. Christian Mang/Reuters

Las autoridades pusieron en marcha un amplio operativo para localizar a posibles sospechosos, mientras avanzan las investigaciones para determinar exactamente cómo ocurrió el atropello y establecer las responsabilidades correspondientes. La policía comunicó que mantenía una búsqueda intensiva relacionada con el incidente.

De acuerdo con el relato de un testigo recogido por el diario alemán Bild, una furgoneta blanca habría impactado contra la multitud a gran velocidad. Según esa versión, un hombre habría abandonado posteriormente el vehículo y escapado a pie, aunque las autoridades continuaban trabajando para verificar las circunstancias del suceso.

El atropello se produjo mientras cientos de miles de personas participaban en las celebraciones del Christopher Street Day, considerado uno de los eventos del Orgullo LGBTQ más importantes de Europa. Las actividades se habían desarrollado de manera festiva antes de que el incidente alterara la jornada.

La zona permaneció bajo una importante presencia de policías y vehículos de emergencia mientras continuaban las investigaciones. Las autoridades no habían establecido públicamente el motivo del atropello, por lo que se mantenían abiertas las pesquisas para esclarecer lo sucedido y determinar si se trató de un acto intencional u otra circunstancia.

Con información del elpais.com y Reuters