CEDIMAT marca un hito en cardiología con innovadora técnica para tratar arterias calcificadas

El centro realizó por primera vez en República Dominicana una litotricia intravascular coronaria con balón, ampliando las alternativas para pacientes con enfermedad cardiovascular compleja

Bartolo García

Santo Domingo.– Los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) alcanzaron un nuevo avance en la cardiología nacional al realizar el primer procedimiento de litotricia intravascular coronaria con balón en la República Dominicana, una tecnología destinada al tratamiento de lesiones coronarias severamente calcificadas.

El procedimiento estuvo encabezado por el doctor Carlos García Lithgow, coordinador de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista de CEDIMAT, acompañado por un equipo multidisciplinario especializado. La intervención representa un nuevo paso en la incorporación de tecnologías avanzadas para atender casos cardiovasculares de mayor complejidad.

La litotricia intravascular coronaria utiliza ondas de presión para modificar el calcio acumulado en las paredes de las arterias coronarias, facilitando posteriormente una mejor expansión del balón y del stent durante el procedimiento intervencionista.

Esta técnica permite abordar lesiones que pueden representar un desafío para los especialistas debido al elevado nivel de calcificación de las arterias. Su utilización busca aumentar la seguridad del procedimiento, optimizar los resultados clínicos y ampliar las posibilidades terapéuticas disponibles para pacientes con enfermedad coronaria compleja.

García Lithgow explicó que la enfermedad coronaria calcificada constituye uno de los principales retos de la cardiología intervencionista. En ese sentido, destacó que la litotricia intravascular permite modificar el calcio de manera segura y efectiva, favoreciendo una adecuada implantación de los stents y mejores resultados para los pacientes.

La incorporación de esta tecnología fortalece el programa de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista de CEDIMAT, que continúa integrando herramientas de última generación para ofrecer tratamientos más precisos y responder a las necesidades de pacientes que presentan condiciones cardiovasculares de alta complejidad.

Con este primer procedimiento, CEDIMAT establece un nuevo precedente en la medicina cardiovascular de la República Dominicana, ampliando las alternativas disponibles para el tratamiento de enfermedades coronarias y reafirmando su apuesta por la innovación tecnológica, la seguridad y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.