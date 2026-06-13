Francisco Javier García critica plan fiscal y advierte impacto en el costo de vida

Bartolo García

Santo Domingo.– El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, cuestionó las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno y afirmó que la propia administración ha reconocido que tendrán un efecto inflacionario sobre la economía nacional.

García sostuvo que el plan contempla una carga impositiva superior a los RD$60,000 millones, recursos que, según dijo, saldrán directamente de los bolsillos de los ciudadanos. A su juicio, resulta contradictorio presentar estas disposiciones como una estrategia anticrisis cuando implican mayores costos para la población.

El dirigente peledeísta manifestó que las autoridades han admitido que las medidas tendrán repercusiones en los precios de bienes y servicios, situación que terminará afectando principalmente a los hogares de menores ingresos y a la clase media dominicana.

Asimismo, criticó que la propuesta fiscal se concentre en aumentar la recaudación sin plantear una reducción significativa del gasto público. Consideró que el Gobierno busca recuperar recursos mediante nuevos impuestos sin abordar lo que calificó como desperdicio y mala utilización de los fondos estatales.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, García señaló que la iniciativa refleja la necesidad de corregir decisiones económicas previas y cuestionó que no se contemplen medidas orientadas a reformular el gasto corriente de la administración pública.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta al pronunciamiento oficial que realizará el PLD sobre el proyecto fiscal. Indicó que la organización fijará posición el próximo lunes y adelantó que presentará una respuesta clara frente a lo que considera un nuevo impacto económico para los dominicanos.