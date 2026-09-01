Gobierno distribuye 50 camiones compactadores para mejorar manejo de residuos en municipios

La primera entrega forma parte de un programa que contempla la adquisición de 100 unidades para reforzar la capacidad de los gobiernos locales y reducir los riesgos sanitarios asociados a la acumulación de desechos

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), entregó 50 camiones compactadores a municipios y distritos municipales del país, como parte de una iniciativa destinada a fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos locales y mejorar la eficiencia en la recogida y disposición de los residuos sólidos.

El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, explicó que la entrega prioriza comunidades donde la acumulación de basura representa un riesgo para la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. La actividad se desarrolló en la explanada frontal del Palacio Nacional con la participación de autoridades municipales y representantes de distintas instituciones gubernamentales.

Bautista señaló que la iniciativa fue dispuesta por el presidente Abinader para responder a una de las principales necesidades planteadas por alcaldías y distritos municipales. Entre 2024 y 2026, el Gobierno recibió alrededor de 240 solicitudes para la donación de camiones compactadores, evidenciando, según las autoridades, las limitaciones que enfrentan numerosos territorios para disponer de equipos adecuados para la recolección de desechos.

Ante esa demanda, el MAPRE inició el 23 de marzo de 2026 un procedimiento de contratación pública para adquirir 100 camiones compactadores, destinados a ser entregados a las demarcaciones con mayores necesidades. Las 50 unidades distribuidas corresponden a la primera fase del programa y buscan aumentar de manera inmediata la capacidad de respuesta de los gobiernos locales beneficiados.

Los equipos serán destinados prioritariamente a municipios y distritos municipales de Azua, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Juan. También serán beneficiados Los Alcarrizos y Pedro Brand, en el Gran Santo Domingo, así como territorios pertenecientes a Monte Plata, El Seibo y Hato Mayor.

En la actividad participaron el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza; el presidente de la Federación Dominicana de Municipios y alcalde de Samaná, Nelson Núñez; el titular de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Lioncito José; además del ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y otras autoridades. El Gobierno destacó que los nuevos equipos permitirán reforzar las labores de limpieza y mejorar las condiciones de salubridad en las comunidades seleccionadas.

Finalmente, Bautista García exhortó a los alcaldes y directores de distritos municipales a garantizar el mantenimiento y cuidado adecuado de los camiones para prolongar su vida útil. El funcionario pidió “cuidar de ellos como si fueran propios”, evitando que después de dos o tres años terminen en un “cementerio de chatarras”, y resaltó la importancia de administrar responsablemente los equipos entregados para mantener una recogida de residuos eficiente.